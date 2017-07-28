Попков вышел в полуфинал ЧМ в плавании на 100 м баттерфляем

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БУДАПЕШТ, 28 июля. /ТАСС/. Россиянин Александр Попков квалифицировался в полуфинал на дистанции 100 метров баттерфляем на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Будапеште.
Попков финишировал четвертым в своем заплыве, показав 14-й общий результат - 51,84 секунды. Другой россиянин Даниил Пахомов не сумел попасть в полуфинал с 23-м общим временем (52,47).
С лучшим временем в полуфинал квалифицировался американец Калеб Дрессел, показавший время 50,08 секунды, что является третьим результатом в истории на этой дистанции. Быстрее плыли только два спортсмена: американец Майкл Фелпс и серб Милорад Чавич на чемпионате мира в 2009 году в Риме. Со вторым результатом в полуфинал вышел итальянец Пьеро Кодия (51,09), третье время у британца Джеймса Гая (51,16).
Полуфиналы в плавании на 100 метров баттерфляем среди мужчин пройдут позднее в пятницу, финал - в субботу.
Чемпионат мира по водным видам спорта завершится 30 июля.