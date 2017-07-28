Устинова вышла в полуфинал ЧМ в плавании на 200 м на спине

БУДАПЕШТ, 28 июля. /ТАСС/. Россиянка Дарья Устинова квалифицировались в полуфинал на дистанции 200 метров на спине на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Будапеште.

Устинова стала шестой в своем заплыве, показав 12-е общее время - 2 минуты 9,99 секунды.

С лучшим результатом в финал квалифицировалась американка Кэтлин Бейкер (2.06,82) ,второе время показала венгерка Катинка Хоссу (2.07,30), третье - австралийка Эмили Сибом (2.07,94).

Полуфиналы в плавании на 200 м на спине среди женщин пройдут позднее в пятницу, финал - в субботу.

Чемпионат мира по водным видам спорта завершится 30 июля.