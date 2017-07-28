Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.07:
$ 59.41
€ 69.64
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Устинова вышла в полуфинал ЧМ в плавании на 200 м на спине

Спорт
28 июля, 11:52 UTC+3 БУДАПЕШТ БУДАПЕШТ 28, июля. /ТАСС

Россиянка стала шестой в своем заплыве, показав 12-е общее время

Поделиться
Материал из 1 страницы
Дарья Устинова

Дарья Устинова

© Антон Новодережкин/ТАСС

БУДАПЕШТ, 28 июля. /ТАСС/. Россиянка Дарья Устинова квалифицировались в полуфинал на дистанции 200 метров на спине на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Будапеште.

Устинова стала шестой в своем заплыве, показав 12-е общее время - 2 минуты 9,99 секунды.

С лучшим результатом в финал квалифицировалась американка Кэтлин Бейкер (2.06,82) ,второе время показала венгерка Катинка Хоссу (2.07,30), третье - австралийка Эмили Сибом (2.07,94).

Полуфиналы в плавании на 200 м на спине среди женщин пройдут позднее в пятницу, финал - в субботу.

Чемпионат мира по водным видам спорта завершится 30 июля.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
15
Спорткомплекс "Евпатий Коловрат": как в Спасске-Рязанском растят будущих чемпионов
Церемония открытия летнего Европейского юношеского олимпийского фестиваля в Дьере
14
Европейский юношеский олимпийский фестиваль открылся в венгерском Дьере
11
Сдать нормы ГТО, освоить кайт и серфер - в Крыму проходит фестиваль "Extreme Крым - 2017"
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
РФ приостанавливает с 1 августа использование посольством США дачи в Серебряном бору
2
Гульнара Каримова приговорена к пяти годам ограничения свободы
3
Генпрокуратура Узбекистана требует арестовать загрансобственность дочери экс-президента
4
Слуцкий: ответ России на расширение санкций США может корреспондироваться с реакцией ЕС
5
Почему вредно пропивать курс антибиотиков до конца
6
Рогозин: Кишинев пытался отказать в посадке рейсу, на котором вылетает делегация РФ
7
КРЭТ: мы будем выжигать "глаза" ракетам, которые на нас "смотрят"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама