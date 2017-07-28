NY Post: Прохоров намерен продать контрольный пакет акций клуба НБА "Бруклин"

ТАСС, 28 июля. Российский бизнесмен Михаил Прохоров готов продать контрольный пакет акций клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Бруклин". Об этом сообщает New York Post.

Отмечается, что такое решение владелец "Бруклина" принял после неудачной попытки продажи миноритарного пакета акций и интереса со стороны инвесторов к приобретению клуба НБА "Хьюстон", который был выставлен на продажу в июле.

"После новостей о продаже "Бруклина" некоторые бизнесмены могут отказаться от приобретения "Хьюстона", - сказал источник.

По данным издания, ряд китайских инвесторов проявляют интерес к обоим клубам.

В 2010 году Прохоров заплатил $223 млн за 80% акций клуба "Нью-Джерси Нетс" и 45% акций его арены. В 2012 году команда переехала в Нью-Йорк на новый стадион Barclays Center и была переименована, а в 2015-м Прохоров стал единоличным владельцем клуба и арены.