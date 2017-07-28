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Лямин и Красильников одержали победу в первом матче на ЧМ по пляжному волейболу

Спорт
28 июля, 13:06 UTC+3 ТАСС

Российская пара победила марокканцев Зухейра Эльграуи и Мохаммеда Абишу со счетом 21:16, 21:14

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Никита Лямин и Вячеслав Красильников

Никита Лямин и Вячеслав Красильников

© Сергей Савостьянов/ТАСС

ТАСС, 28 июля. Россияне Никита Лямин и Вячеслав Красильников обыграли марокканцев Зухейра Эльграуи и Мохаммеда Абишу в первом матче группового этапа чемпионата мира по пляжному волейболу, который проходит в Вене.

Встреча группы F завершилась в двух сетах со счетом 21:16, 21:14 в пользу российской пары. В другом матче группы F бельгийцы Том ван Валле и Дрис Кукелкорен в трех сетах обыграл латвийцев Рихардса Финстерса и Эдгарса Точса.

В следующем матче 30 июля Лямин и Красильников встретятся с Финстерсом и Точсом. Марокканцы проведут матч с бельгийцами в тот же день.

В чемпионате мира принимают участие 48 пар, которые на предварительном этапе разделены на 12 групп. По две лучшие пары из каждой группы выходят в 1/16 финала, где также выступят четыре лучшие пары из числа занявших третьи места. Остальные пары, ставшие в группах третьими, в стыковых матчах разыграют еще четыре путевки в плей-офф.

Чемпионат мира по пляжному волейболу завершится 6 августа.

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