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Россияне Смыков и Барсук завоевали бронзу ЧЕ по стендовой стрельбе в трапе

Спорт
28 июля, 16:36 UTC+3 ТАСС

В противостоянии за бронзовые медали турнира российские стрелки одержали победу над соперниками из Словакии

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ТАСС, 28 июля. Россияне Максим Смыков и Татьяна Барсук заняли третье место в стендовой стрельбе в соревнованиях смешанных команд в трапе на чемпионате Европы по стрелковым видам спорта, проходящем в Баку.

В противостоянии за бронзовые медали турнира российские стрелки одержали победу над соперниками из Словакии. В финале позднее в пятницу встретятся команды Словении и Италии.

Чемпионат Европы по стрелковым видам спорта завершится 4 августа.

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