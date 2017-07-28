Власенко: Гайдуков будет тренировать российских ватерполисток как минимум до ОИ-2020

МОСКВА, 28 июля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Главный тренер женской сборной России по водному поло Александр Гайдуков будет продолжать работать с командой как минимум до Олимпийских игр 2020 года в Токио. Об этом ТАСС заявил президент Федерации водного поло России Алексей Власенко.

Российские ватерполистки в пятницу в матче за бронзовые медали чемпионата мира по водным видам спорта победили сборную Канады со счетом 11:9.

"Все специалисты очень критически относились к главному тренеру, не понимая, зачем на главный старт сезона надо было брать столько молодых игроков. Но тренер сделал выбор и не ошибся. Планируется, что он будет работать с командой весь олимпийский цикл. Это талантливый тренер, в команде всего его слушаются", - сказал Власенко.

Гайдуков после матча за третье место заявил, что не очень доволен итоговым результатом сборной, поскольку рассчитывал, что она доберется как минимум до финала.

"Конечно, всегда хочется большего, но надо реально оценивать свои возможности и свой уровень. На сегодня мы объективно уступаем американкам, поэтому третье место - то, на что команда реально претендовала", - сказал президент федерации.

Женская сборная России по водному поло стала бронзовым призером чемпионата мира в пятый раз, ранее команда занимала третье место в 2003, 2007, 2009, 2011 годах. В 2016 году россиянки впервые за 16 лет завоевали бронзу Олимпийских игр. Позднее в пятницу в финале встретятся сборные США и Испании.