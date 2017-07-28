СМИ: футболист Маммана перейдет из "Лиона" в "Зенит" за €16 млн

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ТАСС, 28 июля. Аргентинский защитник французского "Лиона" Эмануэль Маммана перейдет в петербургский футбольный клуб "Зенит" за €16 млн. Об этом сообщает газета L'Equipe.
По информации издания, трансфер 21-летнего футболиста должен состояться в ближайшие дни.
Маммана выступает за "Лион" с 2016 года. В прошедшем сезоне аргентинец провел 25 матчей, в которых забил один мяч.