Сборная России разгромила команду Греции в матче этапа Евролиги по пляжному футболу

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МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Сборная России одержала крупную победу над командой Греции со счетом 9:0 в своем первом матче этапа Евролиги по пляжному футболу, который проходит в Москве.
Забитыми мячами отметились Борис Никоноров (3-я, 9-я минуты), Алексей Макаров (12, 17), Антон Шкарин (14), Юрий Крашенинников (19), Виктор Крышанов (21) и Артур Папоротный (25, 34). Ранее в пятницу сборная Белоруссии обыграла команду Швейцарии - 8:4.
В следующем туре пройдут матчи Россия - Белоруссия и Греция - Швейцария. Обе встречи состоятся 29 июля.
В дивизионе А Евролиги выступают 12 команд, каждая из которых принимает участие в двух из пяти этапов. По их итогам восемь сильнейших команд получат право выступить в суперфинале, который запланирован на 31 августа - 3 сентября в Италии.
Этап Евролиги в Москве завершится 30 июля.