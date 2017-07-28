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Тренер: разгромная победа сборной России по пляжному футболу обусловлена слабостью греков

Спорт
28 июля, 20:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, июля. /ТАСС

В пятницу сборная России одержала крупную победу над командой Греции со счетом 9:0 в своем первом матче этапа Евролиги, который проходит в Москве

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МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Разгромная победа сборной России по пляжному футболу в матче третьего этапа Евролиги обусловлена не столько силой команды, сколько не очень хорошим уровнем соперника. Такое мнение в разговоре с журналистами выразил главный тренер отечественной сборной Михаил Лихачев.

В пятницу сборная России одержала крупную победу над командой Греции со счетом 9:0 в своем первом матче этапа Евролиги, который проходит в Москве. В субботу россияне сыграют с белорусами, в воскресенье - со швейцарцами. Ранее в пятницу сборная Белоруссии обыграла команду Швейцарии - 8:4.

"Предыдущий этап Евролиги сложился непросто для нашей команды, на греков хорошо настроились и с первых минут показали футбол, который готовили. Ребята молодцы, но это тот случай, когда не мы так сильны, а соперник не очень хорош. Будем надеяться, что в дальнейших матчах будем действовать на том же уровне, надо со всей серьезностью подходить к встрече с командой Белоруссии, которая сыграла в очень хороший футбол и обыграла швейцарцев", - сказал Лихачев.

Тренер отметил силу греческой сборной, несмотря на поражение от россиян: "Греки неплохо сыграли на первом этапе с поляками и украинцами. Предупреждали футболистов о том, что они опасная команда. Но первый период и по игре, и по счету сразу настроил на оптимистичный лад. В третьем периоде было уже меньше агрессии, понимали, что завтра важный матч, но в целом все нормально".

В дивизионе А Евролиги выступают 12 команд, каждая из которых принимает участие в двух из пяти этапов. По их итогам восемь сильнейших команд получат право выступить в суперфинале, который запланирован на 31 августа - 3 сентября в Италии.

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