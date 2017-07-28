Тренер: разгромная победа сборной России по пляжному футболу обусловлена слабостью греков

Пловец Изотов считает, что россиянам не стоит жаловаться на серебро в эстафете на ЧМСпорт 28 июля, 21:42
Танковый биатлон. ДосьеБиографии и справки 28 июля, 21:21
Двое россиян пострадали в результате наезда на пешеходов в ХельсинкиПроисшествия 28 июля, 21:09
Чупков: российских пловцов должно было "прорвать", и это случилось на ЧМСпорт 28 июля, 21:08
День Военно-морского флота России. ДосьеБиографии и справки 28 июля, 21:08
Мишель Легран планирует вновь побывать на фестивале молодежи и студентов в МосквеКультура 28 июля, 20:57
Мутко: российские пловцы реализуют на чемпионате мира накопленный годами потенциалСпорт 28 июля, 20:52
Политический кризис в Венесуэле в 2015-2017 гг. ДосьеБиографии и справки 28 июля, 20:36
Ефимова заявила, что настраивалась установить мировой рекорд на ЧМСпорт 28 июля, 20:28
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Разгромная победа сборной России по пляжному футболу в матче третьего этапа Евролиги обусловлена не столько силой команды, сколько не очень хорошим уровнем соперника. Такое мнение в разговоре с журналистами выразил главный тренер отечественной сборной Михаил Лихачев.
В пятницу сборная России одержала крупную победу над командой Греции со счетом 9:0 в своем первом матче этапа Евролиги, который проходит в Москве. В субботу россияне сыграют с белорусами, в воскресенье - со швейцарцами. Ранее в пятницу сборная Белоруссии обыграла команду Швейцарии - 8:4.
"Предыдущий этап Евролиги сложился непросто для нашей команды, на греков хорошо настроились и с первых минут показали футбол, который готовили. Ребята молодцы, но это тот случай, когда не мы так сильны, а соперник не очень хорош. Будем надеяться, что в дальнейших матчах будем действовать на том же уровне, надо со всей серьезностью подходить к встрече с командой Белоруссии, которая сыграла в очень хороший футбол и обыграла швейцарцев", - сказал Лихачев.
Тренер отметил силу греческой сборной, несмотря на поражение от россиян: "Греки неплохо сыграли на первом этапе с поляками и украинцами. Предупреждали футболистов о том, что они опасная команда. Но первый период и по игре, и по счету сразу настроил на оптимистичный лад. В третьем периоде было уже меньше агрессии, понимали, что завтра важный матч, но в целом все нормально".
В дивизионе А Евролиги выступают 12 команд, каждая из которых принимает участие в двух из пяти этапов. По их итогам восемь сильнейших команд получат право выступить в суперфинале, который запланирован на 31 августа - 3 сентября в Италии.