Московское "Динамо" победило "Юность" в матче Кубка Минска по хоккею

ТАСС, 28 июля. Московское "Динамо" обыграло минскую "Юность" в овертайме со счетом 5:4 в матче группового этапа предсезонного турнира Кубок Минска.

В составе "Юности" отличились Павел Развадовский (27-я минута), Виктор Туркин (40), Егор Дугин (37), Егор Гайнетдинов (37). В составе "Динамо" шайбы забросили Дастин Бойд (7), Даниил Тарасов (41, 62), Владимир Брюквин (49), Михаил Варнаков (52).

Кубок Минска - 2017, посвященный 950-летию Минска, стартовал в среду и завершится 29 июля. В турнире принимают участие пять клубов Континентальной хоккейной лиги. Помимо московского и минского "Динамо", это рижское "Динамо", "Югра" из Ханты-Мансийска и ярославский "Локомотив". Еще один участник соревнований - минская "Юность".