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Игрок: финал турнира по пляжному волейболу стал самым тяжелым матчем на Спартакиаде

Спорт
28 июля, 23:24 UTC+3 ТАСС ТАСС 28, июля. /ТАСС
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ТАСС, 28 июля. /ТАСС/. Финал соревнований стал самой тяжелой игрой на турнире по пляжному волейболу на восьмой летней Спартакиаде учащихся России. Такое мнение пресс-службе соревнований высказал победитель турнира Денис Шекунов.

В финальном матче Шекунов в паре с Михаилом Киселем победил Алексея Архипова и Кирилла Жаровина со счетом 2-1 (11:21, 21:16, 15:9).

"Самые радостные эмоции от победы, - сказал Шекунов. - Мы и готовились, и ждали, но игра была очень тяжелой, соперники очень сильные, мы едва вырвали победу. Скажу без сомнений, это была самая сложная игра во время всей Спартакиады".

Соревнования по пляжному волейболу в рамках Спартакиады учащихся России проходили в Анапе.

Спартакиада является комплексным спортивным мероприятием и проводится в целях развития и популяризации спорта в Российской Федерации, а также повышения уровня физической подготовленности и мастерства спортивного резерва России по базовым олимпийским видам спорта, самбо и шахматам. Актуальность национальных комплексных соревнований подчеркнул Владимир Путин на прошедшем в мае 2017 года заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта. Финальные соревнования восьмой летней Спартакиады учащихся России проходят в 11 регионах страны и завершатся 15 августа.

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