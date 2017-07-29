Россияне завоевали шесть золотых медалей в пятый день Европейского юношеского фестиваля

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ТАСС, 29 июля. Сборная России завоевала шесть золотых, шесть серебряных и две бронзовые медали в пятый соревновательный день Европейского юношеского олимпийского фестиваля в венгерском Дьере.
Победителями соревнований стали Сергей Найдин в упражнениях на коне в спортивной гимнастике, Валерия Сарифулина в опорном прыжке в спортивной гимнастике, Андрей Минаков в плавании на 100 м вольным стилем, Полина Невмовенко в плавании на 200 м вольным стилем, мужская и женская сборные России в эстафетах 4x100 м в комплексном плавании.
Серебряными призерами стали Егор Павлов в плавании на 200 м баттерфляем, Егор Доломанов в плавании на 200 м на спине, Полина Невмовенко в плавании на 50 м вольным стилем, Юрий Буссе в вольных упражнениях и в упражнениях на кольцах в спортивной гимнастике, Ксения Клименко в упражнениях на брусьях в спортивной гимнастике. Бронзу завоевали Ольга Турчина в плавании на 200 м брассом, Сергей Найдин в упражнениях на кольцах в спортивной гимнастике.
В общекомандном зачете сборная России занимает первое место (22 золотых, 13 серебряных, 10 бронзовых медалей). Второй идет сборная Венгрии (10-12-12). Третье место занимает команда Италии (9-7-12).
Европейский юношеский олимпийский фестиваль завершится 29 июля.