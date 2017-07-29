Армейское футбольное дерби между ЦСКА и "СКА-Хабаровском" пройдет в субботу в столице

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МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Четыре матча в Москве, Екатеринбурге, Казани и Грозном пройдут в субботу в третьем туре чемпионата России по футболу. В Москве состоится первое в истории России армейское дерби, а один из лидеров турнира "Ахмат" сыграет со столичным "Динамо".
Тур открывается матчем между ЦСКА и хабаровским СКА. Оба армейских клуба не могут записать старт чемпионата себе в актив: дебютировавшие в элите дальневосточники проиграли два матча без забитых голов, ЦСКА же неделю назад уступил "Локомотиву" со счетом 1:3, слабо сыграв прежде всего в обороне.
Во вторник ЦСКА провел первый матч квалификации Лиги чемпионов, победив в гостях греческий АЕК, который воротам Игоря Акинфеева практически не угрожал. Хабаровчане же остаются одной из трех команд чемпионата, которые в двух турах ворота соперника еще не поражали. К тому же аргентинский нападающий "СКА-Хабаровска" Хуан Лескано перешел в "Анжи", и у хабаровчан, по сути, остался лишь один форвард - Антон Кобялко, который в 31 год дебютировал в премьер-лиге, хотя в первом дивизионе забил 74 гола.
Хабаровский СКА в советские времена считался фарм-клубом ЦСКА, куда футболисты нередко отправлялись из Москвы в воспитательных целях. В 1975 году в СКА во второй союзной лиге играл полузащитник сборной СССР Сергей Ольшанский, который был призван из "Спартака" в армию, но отказался выступать за ЦСКА.
Выше шестого места в первой лиге чемпионата СССР СКА никогда не поднимался, а в прошлом сезоне совершил сенсацию, в переходных матчах обыграв "Оренбург" и получив путевку в премьер-лигу. Однако укомплектованы хабаровчане большей частью игроками из Футбольной национальной лиги (ФНЛ), и команду ждет непростая борьба за выживание. К тому же 45-летний Алексей Поддубский проводит дебютный сезон в качестве главного тренера, хотя весной именно он руководил командой в решающих матчах. Поддубский провел более 400 матчей за СКА, а в 1992 году выступал в составе ЦСКА.
Матч пройдет на стадионе ЦСКА, начало - 15:00 мск. Главный арбитр - Кирилл Левников из Санкт-Петербурга.
Из четырех лидеров чемпионата страны, которые одержали по две победы, в субботу сыграет лишь грозненский "Ахмат". С минимальным счетом 1:0 обыграв "Урал" и "Ростов", подопечные Олега Кононова попали в компанию лидеров - "Зенита", "Краснодара" и "Локомотива". К тому же "Ахмат", наряду с "Уфой", в новом сезоне еще не пропускал голов.
Очередной соперник "Ахмата" - московское "Динамо", которое после волевой ничьей со "Спартаком" оступилось на своем поле в матче с "Уралом", пропустив в самой концовке. По составу "Динамо" способно бороться даже за места в еврокубках, однако переход из ФНЛ в премьер-лигу легким для команды Юрия Калитвинцева не будет.
Игра пройдет на "Ахмат-Арене", начало - 20:00 мск. Главный арбитр - Владислав Безбородов из Санкт-Петербурга. Пропустит встречу травмированный полузащитник "Динамо" Самба Соу.
Главным неудачником первых туров стал казанский "Рубин", который под руководством Курбана Бердыева проиграл оба матча, пусть в соперниках и были участники Лиги Европы "Краснодар" и "Зенит". Бердыеву предстоит немало работы прежде всего в построении обороны, ведь "Рубин" пропустил больше всех мячей - четыре.
В субботу "Рубин" на своем поле играет против тульского "Арсенала", который летом возглавил черногорский специалист Миодраг Божович. Весной практически тем же составом туляки едва удержались в премьер-лиге, в переходных матчах победив "Енисей", однако неделю назад сумели одержать первую победу - над "СКА-Хабаровском" (1:0). Бердыев согласен с мнением, что в случае потери очков и во встрече с туляками к его команде уже можно будет предъявить серьезные претензии.
Матч "Рубин" - "Арсенал" пройдет на "Казань-Арене", начало - 17:30 мск. Главный арбитр - Владимир Москалев из Воронежа.
Еще одна встреча состоится в Екатеринбурге, где "Урал" примет "Уфу". Задача обеих команд на сезон - избежать борьбы за выживание, и стартовые матчи вселили в болельщиков оптимизм. "Уфа" пока не пропускает, добившись ничьей с чемпионом "Спартаком", уральцы же успели обыграть в гостях "Динамо".
Матч начнется в 15:00 на "СКБ-Банк Арене", главным арбитром назначен Сергей Карасев из Москвы. В шести предыдущих матчах с уфимцами "Урал" победил четырежды при всего одном поражении. Наставник "Уфы" Сергей Семак в середине 90-х годов играл у нынешнего главного тренера "Урала" Александра Тарханова в ЦСКА, где получил в 19 лет капитанскую повязку.
Третий тур продолжится в воскресенье, когда сыграют "Амкар" - "Ростов", "Локомотив" - "Анжи" и "Тосно" - "Зенит". В понедельник проведут матч "Спартак" и "Краснодар".