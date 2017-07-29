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Джохансен подписал восьмилетний контракт с клубом НХЛ "Нэшвилл" на $64 млн

Спорт
29 июля, 1:39 UTC+3 ТАСС

24-летний канадец стал вторым в списке самых высокооплачиваемых игроков команды

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Райан Джохансен

Райан Джохансен

© AP Photo/Chris Carlson

ТАСС, 29 июля. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нэшвилл" подписал новый контракт с нападающим Райаном Джохансеном. Об этом сообщает клубная пресс-служба.

За восемь лет 24-летний центрфорвард заработает $64 млн.

В "Нэшвилле" больше зарплата теперь только у защитника Пи Кея Суббана - $9 млн.

Джохансен был выбран на драфте 2010 года под четвертым номером клубом "Коламбус". В 2016 году перешел в "Нэшвилл" в результате обмена на защитника Сета Джонса. В прошедшем регулярном чемпионате канадец набрал 61 (14 голов + 47 передач) очко.

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