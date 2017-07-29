Первая "ракетка" турнира ATP в Атланте Сок не смог выйти в полуфинал

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ТАСС, 29 июля. Американец Джек Сок проиграл британцу Кайлу Эдмунду в заключительном четвертьфинальном матче на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Атланте (призовой фонд - $642 750).
Встреча продолжалась 1 час 29 минут и завершилась со счетом 6:4, 6:1 в пользу британца, "посеянного" на турнире под пятым номером. Сок имел первый номер "посева".
В полуфинале Эдмунд встретится с американцем Райаном Харрисоном (4), другую полуфинальную пару составили Жиль Мюллер (3) из Люксембурга и американец Джон Изнер (2).
В турнире принимал участие россиянин Константин Кравчук, в матче первого круга он уступил в двух сетах Дуди Селе из Израиля.