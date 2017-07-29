Россиянка Насретдинова не сумела выйти в полуфинал ЧМ в плавании на 50 м вольным стилем

БУДАПЕШТ, 29 июля. /ТАСС/. Россиянка Розалия Насретдинова не смогла квалифицироваться в полуфинал на дистанции 50 м вольным стилем на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Будапеште.

20-летняя Насретдинова показала общее 20-е время - 25,23 секунды. С первым результатом в полуфинал вышла шведка Сара Шестрем (24,08).

Полуфинал в этом виде программы пройдет позднее в субботу, финал - в воскресенье.

Чемпионат мира по водным видам спорта завершится 30 июля.