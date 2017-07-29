Боец Магомедов не будет выступать в UFC и ведет переговоры с другими организациями

Россиянки Ефимова и Иванеева вышли в полуфинал ЧМ в плавании на 50 м брассомСпорт 29 июля, 11:31
Футболисты "Спартака" Адриано и Самедов вернулись в общую группуСпорт 29 июля, 11:29
СМИ: звезда "Игры престолов" Костер-Вальдау обвинил своего менеджера в обманеКультура 29 июля, 11:19
Россиянин Тарасевич вышел в полуфинал ЧМ в плавании на 50 м на спинеСпорт 29 июля, 11:12
Россиянка Насретдинова не сумела выйти в полуфинал ЧМ в плавании на 50 м вольным стилемСпорт 29 июля, 10:51
В Крыму спасены восемь моряков с перевернувшегося сухогруза AndaПроисшествия 29 июля, 10:48
СМИ: четыре гражданина России пострадали при пожаре в отеле в ТурцииПроисшествия 29 июля, 10:46
Борец Юрий Власко найден мертвым на берегу Байкала в БурятииСпорт 29 июля, 10:25
ВФЛА выработала стратегию развития антидопинговой программыСпорт 29 июля, 10:06
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 29 июля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российский боец смешанных единоборств (ММА) Рашид Магомедов не будет выступать в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) и рассматривает предложения от других промоушенов. Об этом ТАСС сообщил представитель спортсмена Ризван Магомедов.
"Рашид Магомедов - свободный агент, ведем переговоры с различными промоушенами, в том числе российскими", - сказал представитель бойца.
Магомедов 15 апреля нынешнего года в последнем поединке по контракту с UFC раздельным решением судей победил американца Бобби Грина.
Всего в активе 33-летнего спортсмена 20 побед и два поражения в ММА.