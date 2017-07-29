Боец Магомедов не будет выступать в UFC и ведет переговоры с другими организациями

МОСКВА, 29 июля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российский боец смешанных единоборств (ММА) Рашид Магомедов не будет выступать в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) и рассматривает предложения от других промоушенов. Об этом ТАСС сообщил представитель спортсмена Ризван Магомедов.

"Рашид Магомедов - свободный агент, ведем переговоры с различными промоушенами, в том числе российскими", - сказал представитель бойца.

Магомедов 15 апреля нынешнего года в последнем поединке по контракту с UFC раздельным решением судей победил американца Бобби Грина.

Всего в активе 33-летнего спортсмена 20 побед и два поражения в ММА.