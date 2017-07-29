Голландские футболистки вышли в полуфинал чемпионата Европы

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ТАСС, 29 июля. /ТАСС/. Сборная Нидерландов одержала победу над командой Швеции со счетом 2:0 в четвертьфинальном матче женского чемпионата Европы по футболу. Турнир проходит в Нидерландах.
Забитыми мячами отметились Лике Мартенс (33-я минута) и Вивианне Мидема (64). В полуфинале голландки встретятся с победительницами матча между сборными Англии и Франции, который пройдет в воскресенье.
Чемпионат Европы завершится 6 августа.