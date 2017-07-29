Тренер: сборная России по пляжному футболу должна была обыгрывать белорусов крупнее

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Сборная России должна была увереннее обыгрывать белорусов в матче Евролиги по пляжному футболу. Такое мнение в разговоре с журналистами высказал главный тренер российской команды Михаил Лихачев.

В субботу сборная России одержала вторую победу на этапе Евролиги по пляжному футболу, который проходит в Москве. После разгромной победы над греками (9:0), россияне со счетом 3:2 обыграли команду Белоруссии. В воскресенье сборная России проведет заключительный матч на этапе Евролиги в Москве против сборной Швейцарии, которая в субботу обыграла греков - 8:1.

"Победа должна была быть более уверенной по счету, выиграли по-русски, с валидольной концовкой. Несмотря на потери, которые мы понесли, в частности Борис Никоноров, получивший травму в матче с греками, несмотря на хорошую игру соперника, мы смогли сплотиться и победить", - сказал Лихачев.

"У нас осталось семь полевых игроков, даже трое или четверо из них имеют повреждения. Завтра со швейцарцами будет еще тяжелее. Их команда очень хорошо технически оснащена и здорово играет в атаку. У нас осталось не так много сил, но тем ценнее сегодняшняя победа", - добавил Лихачев.

В турнирной таблице сборная России вышла на первое место, набрав шесть очков, у белорусов и швейцарцев по три балла, греки очков не набрали.

В дивизионе А Евролиги выступают 12 команд, каждая из которых принимает участие в двух из пяти этапов. По их итогам восемь сильнейших команд получат право выступить в суперфинале, который запланирован на 31 августа - 3 сентября в Италии.