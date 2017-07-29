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"День спорта" в Лужниках прошел при аншлаге

Спорт
29 июля, 21:09 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Игорь Лазорин

Праздник спорта состоялся в Москве уже в 12-й раз

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© Владимир Гердо/ТАСС
© Владимир Гердо/ТАСС
© Владимир Гердо/ТАСС
© Владимир Гердо/ТАСС
© Владимир Гердо/ТАСС
©  Владимир Гердо/ТАСС
© Владимир Гердо/ТАСС
© Владимир Гердо/ТАСС
© Владимир Гердо/ТАСС
© Владимир Гердо/ТАСС
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© Владимир Гердо/ТАСС
© Владимир Гердо/ТАСС
© Владимир Гердо/ТАСС
© Владимир Гердо/ТАСС
© Владимир Гердо/ТАСС
©  Владимир Гердо/ТАСС
© Владимир Гердо/ТАСС
© Владимир Гердо/ТАСС
© Владимир Гердо/ТАСС
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 29 июля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Ежегодный фестиваль "День спорта" собрал аншлаг в московском олимпийском комплексе "Лужники", передает корреспондент ТАСС с места событий.

Праздник спорта прошел в Москве уже в 12-й раз. В рамках фестиваля на всей территории олимпийского комплекса организаторы разместили 60 спортивных и развлекательных площадок.

Гости фестиваля увидели выступления спортсменов из более 50 стран мира, а также попробовали силы в традиционных видах спорта - баскетболе, футболе, настольном теннисе, городках и шахматах. Для любителей экстремальных и боевых видов спорта были организованы площадки для паркура, воркаута, маунтинбайка, стронгмена, велотриала, вейкборда, FMX-мотофристайла, смешанных единоборств (MMA), рестлинга и многих других.

"Это крупнейшее и масштабное мероприятие, - заявил руководитель Департамента спорта и туризма Москвы Николай Гуляев. - В прошлом году праздник посетили порядка 200 тысяч человек, было много людей и в этот раз".

Экстремальные виды спорта

В рамках мероприятий "Дня спорта" в субботу также прошел чемпионат мира по воркауту, в котором приняли участие более 65 спортсменов и тренеров из 50 стран. В течение всего дня работала площадка для паркура и трикинга.

В зоне экстремальных видов спорта организаторы создали целый город для велосипедистов, не имеющий аналогов в Европе, где проходят соревнования по велотриалу, флэтлэнду, BMX, маунтинбайку и другим дисциплинам. Также в рамках фестиваля организаторы подготовили мотопрограмму, в которую вошли гонки на кроссовых мотоциклах и соревнования по квадрокроссу, эндурокроссу и экстремальные мотошоу.

День футбола

В рамках фестиваля прошел "День московского футбола", направленный на различные аудитории: любители сразились за статус самой сильной дворовой команды, профессионалы - за звание сильнейшего фристайлера страны на чемпионате мира по футбольному фристайлу RFCC. На соседней площадке прошел турнир по уличному футболу Panna Prо, а также мастер-классы известных команд.

Всего в турнирах приняли участие порядка 450 команд. Причем в соревнованиях, помимо футболистов различных возрастных категорий, также выступали женские команды.

"Мы всегда с удовольствием проводим такой праздник, как "Московский день футбола", в этом году заявились порядка 450 команд, - сказал Гуляев. - Москвичи всегда любили футбол и играли в него. Футбол в нашей стране - это народный вид спорта, ему нужно уделять максимум внимания и делать занятия им максимально комфортными".

Десять лет побед

В отдельном выставочном павильоне в интерактивном формате прошел спортивно-развлекательный фестиваль "Экспо- Баскет" с участием ведущих баскетбольных клубов и лиг Российской федерации баскетбола (РФБ). Там же прошел финал чемпионата России по уличному баскетболу 3х3 и традиционный турнир Moscow Open.

Также во время мероприятия был представлен состав мужской сборной России по баскетболу, которой предстоит выступить на чемпионате Европы. В 2017 году исполнилось десять лет с момента победы национальной команды на европейском первенстве в Испании.

Аудитория и условия

Люди шли в направлении "Лужников" вплоть до окончания соревнований. Согласно информации сотрудников правопорядка, нарушений в ходе мероприятий не было.

Завершится традиционный "День спорта" турниром по смешанным боевым единоборствам (ММА) Fight Nights, в главном бою которого сразятся россиянин Владимир Минеев и грек Андреас Михайлидис.

Соревнования пройдут в ГЦКЗ "Россия".

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