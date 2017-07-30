Юлия Ефимова не примет участия в квалификации комбинированной эстафеты 4х100 м на ЧМ

БУДАПЕШТ, 30 июля. /ТАСС/. Юлия Ефимова не выступит в составе российской команды в квалификации комбинированной эстафеты 4 по 100 метров на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште, спортсменка примет участие только в финальном заплыве. Об этом сообщается на странице Ефимовой в Facebook.

"Юлия Ефимова выступит только в финале комбинированной эстафеты 4х100 м, которая завершит программу чемпионата мира по водным видам спорта - 2017. С этим предложением главного тренера сборной России Сергея Колмогорова согласился личный тренер Ефимовой, главный тренер Efimova Team Андрей Ефимов. По расчетам Колмогорова, в финал команда сможет отобраться без Ефимовой, а сама Юля сможет сохранить силы на вечернюю часть финального дня чемпионата мира", - сообщается на странице Ефимовой.

Отмечается также, что в квалификационном заплыве комбинированной эстафеты отрезок брассом проплывет Наталья Иванеева.

Ефимовой в последний день чемпионата мира также предстоит финал на дистанции 50 м брассом. Иванеева в финальный заплыв не квалифицировалась.