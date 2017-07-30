Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.07:
$ 59.54
€ 69.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Юлия Ефимова не примет участия в квалификации комбинированной эстафеты 4х100 м на ЧМ

Спорт
30 июля, 0:41 UTC+3 БУДАПЕШТ БУДАПЕШТ 30, июля. /ТАСС

Спортсменка выступит только в финале в этом виде программы

Поделиться
Материал из 1 страницы
Юлия Ефимова

Юлия Ефимова

© EPA/Tibor Illyes

БУДАПЕШТ, 30 июля. /ТАСС/. Юлия Ефимова не выступит в составе российской команды в квалификации комбинированной эстафеты 4 по 100 метров на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште, спортсменка примет участие только в финальном заплыве. Об этом сообщается на странице Ефимовой в Facebook.

"Юлия Ефимова выступит только в финале комбинированной эстафеты 4х100 м, которая завершит программу чемпионата мира по водным видам спорта - 2017. С этим предложением главного тренера сборной России Сергея Колмогорова согласился личный тренер Ефимовой, главный тренер Efimova Team Андрей Ефимов. По расчетам Колмогорова, в финал команда сможет отобраться без Ефимовой, а сама Юля сможет сохранить силы на вечернюю часть финального дня чемпионата мира", - сообщается на странице Ефимовой.

Отмечается также, что в квалификационном заплыве комбинированной эстафеты отрезок брассом проплывет Наталья Иванеева.

Ефимовой в последний день чемпионата мира также предстоит финал на дистанции 50 м брассом. Иванеева в финальный заплыв не квалифицировалась.

 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
10
"День спорта" в Лужниках прошел при аншлаге
8
Сборная России обыграла команду Белоруссии в матче этапа Евролиги по пляжному футболу
15
Спорткомплекс "Евпатий Коловрат": как в Спасске-Рязанском растят будущих чемпионов
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Собянин анонсировал строительство новых линий метро в Новой Москве
2
Рогозин: РФ пока продолжит поставку ракетных двигателей для США
3
Промышленники ФРГ выступили против политизации "Северного потока-2"
4
ПСЖ обыграл "Монако" и стал обладателем Суперкубка Франции по футболу
5
Движение поездов на красной ветке в метро входит в график после сбоя
6
Путин в Петербурге примет возрожденный Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
7
Власти Гамбурга: устроивший резню мужчина является исламистом
Темы дня
Новости партнеров
Реклама