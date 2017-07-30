"Барселона" обыграла "Реал" на Международном кубке чемпионов в США

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ТАСС, 30 июля. "Барселона" победила "Реал" со счетом 3:2 в матче Международного кубка чемпионов по футболу. Встреча предсезонного товарищеского турнира прошла на стадионе "Хард Рок" в Майами (штат Флорида, США).
В составе каталонцев мячи забили Лионель Месси (3-я минута), Иван Ракитич (7) и Жерар Пике (50). У мадридцев отличились Матео Ковачич (14) и Марко Асенсио (36).
В матче не принимал участие португальский форвард "Реала" Криштиану Роналду, он готовится к сезону по индивидуальной программе.
На стадионе, вмещающем 65 тыс. зрителей, был аншлаг. При этом самые дешевые билеты на матч стоили $170, а самые дорогие - около $10 тыс.
Противостояние "Реала" и "Барселоны" является главным "класико" в испанском футболе и одним из самых популярных в мире. В официальных матчах команды встречались 233 раза, у "Реала" 93 победы при 91 у "Барселоны".
Это второе в истории "класико", которое проводилось за пределами Испании, первое было сыграно в 1982 году в Венесуэле, тогда "Реал" обыграл "Барселону" со счетом 1:0 на Кубке президента Венесуэлы.
Международный кубок чемпионов проводится в пятый раз. В товарищеском турнире также принимают участие английские "Тоттенхэм", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Челси" и "Арсенал", итальянские "Ювентус", "Рома", "Милан" и "Интер", немецкие "Бавария" и "Боруссия", французские "Лион" и "Пари Сен-Жермен". Матчи проходят в США, Китае и Сингапуре.
Команды борются за первенство в символической турнирной таблице. Если основное время матча заканчивается вничью, победитель определяется в серии пенальти, выигравшая команда получает два очка, проигравшая - одно.