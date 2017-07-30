Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.07:
$ 59.54
€ 69.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Барселона" обыграла "Реал" на Международном кубке чемпионов в США

Спорт
30 июля, 5:10 UTC+3 ТАСС

Встреча в Майами завершилась со счетом 3:2, четыре мяча команды забили уже в первом тайме

Поделиться
Материал из 1 страницы
© EPA/JUANJO MARTIN

ТАСС, 30 июля. "Барселона" победила "Реал" со счетом 3:2 в матче Международного кубка чемпионов по футболу. Встреча предсезонного товарищеского турнира прошла на стадионе "Хард Рок" в Майами (штат Флорида, США).

В составе каталонцев мячи забили Лионель Месси (3-я минута), Иван Ракитич (7) и Жерар Пике (50). У мадридцев отличились Матео Ковачич (14) и Марко Асенсио (36).

В матче не принимал участие португальский форвард "Реала" Криштиану Роналду, он готовится к сезону по индивидуальной программе.

На стадионе, вмещающем 65 тыс. зрителей, был аншлаг. При этом самые дешевые билеты на матч стоили $170, а самые дорогие - около $10 тыс.

"Класико" испанского футбола

Противостояние "Реала" и "Барселоны" является главным "класико" в испанском футболе и одним из самых популярных в мире. В официальных матчах команды встречались 233 раза, у "Реала" 93 победы при 91 у "Барселоны".

Это второе в истории "класико", которое проводилось за пределами Испании, первое было сыграно в 1982 году в Венесуэле, тогда "Реал" обыграл "Барселону" со счетом 1:0 на Кубке президента Венесуэлы.

Международный кубок чемпионов проводится в пятый раз. В товарищеском турнире также принимают участие английские "Тоттенхэм", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Челси" и "Арсенал", итальянские "Ювентус", "Рома", "Милан" и "Интер", немецкие "Бавария" и "Боруссия", французские "Лион" и "Пари Сен-Жермен". Матчи проходят в США, Китае и Сингапуре.

Команды борются за первенство в символической турнирной таблице. Если основное время матча заканчивается вничью, победитель определяется в серии пенальти, выигравшая команда получает два очка, проигравшая - одно.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
10
"День спорта" в Лужниках прошел при аншлаге
8
Сборная России обыграла команду Белоруссии в матче этапа Евролиги по пляжному футболу
15
Спорткомплекс "Евпатий Коловрат": как в Спасске-Рязанском растят будущих чемпионов
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Трамп заявил, что Китай ничего не делает для решения проблемы КНДР
2
"Барселона" обыграла "Реал" на Международном кубке чемпионов в США
3
Промышленники ФРГ выступили против политизации "Северного потока-2"
4
Собянин анонсировал строительство новых линий метро в Новой Москве
5
СК возбудил уголовное дело по факту крушения сухогруза в Черном море
6
Рогозин: РФ пока продолжит поставку ракетных двигателей для США
7
Андрей Кончаловский: государство не обязано давать огромные деньги на свободное творчество
Темы дня
Новости партнеров
Реклама