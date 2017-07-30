"Волгарь" обыграл "Олимпиец" и вышел в единоличные лидеры ФНЛ

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ТАСС, 30 июля. Астраханский "Волгарь" одержал победу над нижегородским "Олимпийцем" со счетом 2:1 в домашнем матче пятого тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
В составе победителей забитыми мячами отметились Роман Акбашев (9-я минута) и Ислам Машуков (77). У проигравших отличился Виктор Карпухин (84). На 75-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален защитник гостей Ирек Ганиев.
В турнирной таблице "Волгарь" занимает первое место, набрав 13 очков, "Олимпиец" с восемью баллами идет восьмым.
В следующем туре "Волгарь" в гостях сыграет с самарскими "Крыльями Советов", "Олимпиец" на своем поле примет ярославский "Шинник". Обе встречи пройдут 5 августа.
Матч "Спартак-2" (Москва) - "Балтика" (Калининград) пройдет 1 августа.