"Волгарь" обыграл "Олимпиец" и вышел в единоличные лидеры ФНЛ

ТАСС, 30 июля. Астраханский "Волгарь" одержал победу над нижегородским "Олимпийцем" со счетом 2:1 в домашнем матче пятого тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

В составе победителей забитыми мячами отметились Роман Акбашев (9-я минута) и Ислам Машуков (77). У проигравших отличился Виктор Карпухин (84). На 75-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален защитник гостей Ирек Ганиев.

В турнирной таблице "Волгарь" занимает первое место, набрав 13 очков, "Олимпиец" с восемью баллами идет восьмым.

В следующем туре "Волгарь" в гостях сыграет с самарскими "Крыльями Советов", "Олимпиец" на своем поле примет ярославский "Шинник". Обе встречи пройдут 5 августа.

Результаты других матчей игрового дня:

"Сибирь" (Новосибирск) - "Факел" (Воронеж) - 4:0;

"Томь" (Томск) - "Авангард" (Курск) - 2:1;

"Тюмень" - "Ротор-Волгоград" - 1:1;

"Динамо" (Санкт-Петербург) - "Кубань" (Краснодар) - 2:2;

"Тамбов" - "Енисей" (Красноярск) - 5:0;

"Химки" (Московская область) - "Крылья Советов" (Самара) - 0:2;

"Шинник" (Ярославль) - "Луч-Энергия" (Владивосток) - 1:1;

"Оренбург" - "Зенит-2" (Санкт-Петербург) - 1:0.

Матч "Спартак-2" (Москва) - "Балтика" (Калининград) пройдет 1 августа.