Подмосковные регбистки стали победительницами Спартакиады учащихся

ТАСС, 30 июля. Женская сборная Московской области по регби-7 стала победителем восьмой летней Спартакиады учащихся России. Об этом сообщает пресс-служба соревнований.

В финале подмосковные спортсменки обыграли сборную Дагестана. Третье место заняла команда Кемеровской области.

Женский турнир по регби-7 в рамках восьмой летней Спартакиады учащихся проходил в Белгороде.

Спартакиада является комплексным спортивным мероприятием и проводится в целях развития и популяризации спорта в Российской Федерации, а также повышения уровня физической подготовленности и мастерства спортивного резерва России по базовым олимпийским видам спорта, самбо и шахматам. Актуальность национальных комплексных соревнований подчеркнул Владимир Путин на прошедшем в мае 2017 года заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта. Финальные соревнования восьмой летней Спартакиады учащихся России проходят в 11 регионах страны и завершатся 15 августа.