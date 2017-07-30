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Подмосковные регбистки стали победительницами Спартакиады учащихся

Спорт
30 июля, 22:07 UTC+3 ТАСС

В финале подмосковные спортсменки обыграли сборную Дагестана

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© ТАСС/Пресс-служба VIII летней Спартакиады учащихся России

ТАСС, 30 июля. Женская сборная Московской области по регби-7 стала победителем восьмой летней Спартакиады учащихся России. Об этом сообщает пресс-служба соревнований.

В финале подмосковные спортсменки обыграли сборную Дагестана. Третье место заняла команда Кемеровской области.

Женский турнир по регби-7 в рамках восьмой летней Спартакиады учащихся проходил в Белгороде.

Спартакиада является комплексным спортивным мероприятием и проводится в целях развития и популяризации спорта в Российской Федерации, а также повышения уровня физической подготовленности и мастерства спортивного резерва России по базовым олимпийским видам спорта, самбо и шахматам. Актуальность национальных комплексных соревнований подчеркнул Владимир Путин на прошедшем в мае 2017 года заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта. Финальные соревнования восьмой летней Спартакиады учащихся России проходят в 11 регионах страны и завершатся 15 августа.

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