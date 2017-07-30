Федерация: в женском турнире по регби-7 на Спартакиаде не было явных фаворитов

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ТАСС, 30 июля. Результаты матчей показали, что в женском турнире по регби-7 на восьмой летней Спартакиаде учащихся России не было явных фаворитов. Такое мнение пресс- службе соревнований высказал главный менеджер Федерации регби России по развитию детско-юношеского регби Виктор Корочкин.
"На Спартакиаде очень много неожиданных результатов, - сказал Корочкин. - Уровень команд очень вырос по сравнению с прошлой Спартакиадой, просто на голову выше. Получилось, что у них и не было явных фаворитов".
Победителем женского турнира по регби-7 стала сборная Московской области. Второе место заняла команда Дагестана, третье - сборная Кемеровской области.
Корочкин отметил важность включения регби в программу юношеских соревнований. "Детско-юношеские спортивные школы очень заинтересованы в участии в подобных соревнованиях, так как это показывает результат их работы, - считает он. - Поэтому включение нашего вида спорта в программу различных юношеских и молодежных соревнований способствовало значительному подъему в работе спортшкол".
Женский турнир по регби-7 в рамках восьмой летней Спартакиады учащихся проходил в Белгороде.
Спартакиада является комплексным спортивным мероприятием и проводится в целях развития и популяризации спорта в Российской Федерации, а также повышения уровня физической подготовленности и мастерства спортивного резерва России по базовым олимпийским видам спорта, самбо и шахматам. Актуальность национальных комплексных соревнований подчеркнул Владимир Путин на прошедшем в мае 2017 года заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта. Финальные соревнования восьмой летней Спартакиады учащихся России проходят в 11 регионах страны и завершатся 15 августа.