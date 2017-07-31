Бразилец ди Грасси стал чемпионом гоночной серии "Формула-Е"

ТАСС, 31 июля. Бразилец Лукас ди Грасси из команды ABT Audi Sport стал победителем третьего сезона гоночной серии "Формула-Е".

Во второй гонке заключительного девятого этапа, который прошел в Монреале, он занял седьмое место. Победу одержал француз Жан-Эрик Вернь (Techeetah). Второе место занял швед Феликс Розенквист (Mahindra Racing), третье - аргентинец Хосе Мария Лопес (Virgin Racing).

На счету ди Грасси 181 очко. Второе место в чемпионате занял швейцарец Себастьян Буэми (Renault e.DAMS), в активе которого 157 очков. Третьим со 127 баллами стал Розенквист.

"Формула-E" - класс автогонок на электромобилях с открытыми колесами. Класс основан в 2012 году и санкционирован Международной автомобильной федерацией. Целью его создания стало стремление сформировать лабораторию для исследований и разработки электрических транспортных средств, помогающую ускорить популяризацию электромобилей, а также выступающую в качестве двигателя инноваций и развития в сочетании с технологиями и духом автоспорта. В предыдущие два сезона чемпионами становились бразилец Нельсон Пике-младший и Буэми.