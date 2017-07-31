"Ювентус" победил "Рому" в матче Международного кубка чемпионов в США

ТАСС, 31 июля. Туринский "Ювентус" в серии пенальти победил "Рому" в матче Международного кубка чемпионов. Игра состоялась в Фоксборо (США, штат Массачусетс).

Основное время матча завершилось вничью - 1:1 (на гол туринцев в исполнении Марио Манджукича (29-я минута) римляне ответили точным ударом Эдина Джеко (74).

В серии послематчевых 11-метровых штрафных ударов лучше были футболисты "Ювенутса" - 5:4. Единственный неточный удар нанес игрок "Ромы" Марко Тумминелло.