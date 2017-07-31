"Ювентус" победил "Рому" в матче Международного кубка чемпионов в США

Вашингтон назвал необоснованным решение Москвы о сокращении числа дипломатов США в РФМеждународная панорама 31 июля, 2:12
Рябков: РФ не поддержит решения СБ ООН, нацеленные на экономическое удушение КНДРПолитика 31 июля, 1:51
Бразилец ди Грасси стал чемпионом гоночной серии "Формула-Е"Спорт 31 июля, 0:15
Reuters: Катар опроверг сообщение об открытии арабской "четверкой" воздушного пространстваМеждународная панорама 31 июля, 0:14
Мэрилин Мэнсон представит новый альбом в МосквеКультура 31 июля, 0:10
Российские баскетболистки победили американок в финале ЧМ среди игроков не старше 19 летСпорт 30 июля, 23:58
Рябков: взаимодействие России и США по Сирии улучшилосьПолитика 30 июля, 23:52
Эксперт: сборная России по плаванию имеет отличные шансы на Олимпийских играх 2020 годаСпорт 30 июля, 23:33
Постпред США при ООН: время для переговоров с КНДР прошлоМеждународная панорама 30 июля, 23:24
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 31 июля. Туринский "Ювентус" в серии пенальти победил "Рому" в матче Международного кубка чемпионов. Игра состоялась в Фоксборо (США, штат Массачусетс).
Основное время матча завершилось вничью - 1:1 (на гол туринцев в исполнении Марио Манджукича (29-я минута) римляне ответили точным ударом Эдина Джеко (74).
В серии послематчевых 11-метровых штрафных ударов лучше были футболисты "Ювенутса" - 5:4. Единственный неточный удар нанес игрок "Ромы" Марко Тумминелло.