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"Ювентус" победил "Рому" в матче Международного кубка чемпионов в США

Спорт
31 июля, 1:45 UTC+3 ТАСС

Основное время матча завершилось вничью - 1:1, в серии пенальти точнее были туринцы - 5:4

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ТАСС, 31 июля. Туринский "Ювентус" в серии пенальти победил "Рому" в матче Международного кубка чемпионов. Игра состоялась в Фоксборо (США, штат Массачусетс).

Основное время матча завершилось вничью - 1:1 (на гол туринцев в исполнении Марио Манджукича (29-я минута) римляне ответили точным ударом Эдина Джеко (74).

В серии послематчевых 11-метровых штрафных ударов лучше были футболисты "Ювенутса" - 5:4. Единственный неточный удар нанес игрок "Ромы" Марко Тумминелло.

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