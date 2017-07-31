Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.07:
$ 59.54
€ 69.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Сборная Москвы по шахматам выиграла Спартакиаду учащихся

Спорт
31 июля, 8:33 UTC+3 ТАСС

В финале москвичи победили команду Татарстана со счетом 3:1

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 31 июля. Сборная Москвы в составе Стефана Погосяна, Александры Оболенцевой, Семена Ломасова и Полины Шуваловой стала победителем восьмой летней Спартакиады учащихся России. Об этом сообщает пресс-служба соревнований.

В финале москвичи победили команду Татарстана со счетом 3:1. Третье место заняла сборная Санкт-Петербурга.

Соревнования по шахматам в рамках восьмой летней Спартакиады учащихся России проходили в Таганроге.

Спартакиада является комплексным спортивным мероприятием и проводится в целях развития и популяризации спорта в Российской Федерации, а также повышения уровня физической подготовленности и мастерства спортивного резерва России по базовым олимпийским видам спорта, самбо и шахматам. Актуальность национальных комплексных соревнований подчеркнул Владимир Путин на прошедшем в мае 2017 года заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта. Финальные соревнования восьмой летней Спартакиады учащихся России проходят в 11 регионах страны и завершатся 15 августа.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Летняя Спартакиада
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
10
"День спорта" в Лужниках прошел при аншлаге
8
Сборная России обыграла команду Белоруссии в матче этапа Евролиги по пляжному футболу
15
Спорткомплекс "Евпатий Коловрат": как в Спасске-Рязанском растят будущих чемпионов
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СК возбудил уголовное дело по факту гибели заключенных в Приморье
2
Путин подписал закон об отмене норм бесплатного провоза багажа
3
Промышленники ФРГ выступили против политизации "Северного потока-2"
4
Politico: советники Трампа готовят санкции против Китая
5
Кадыров обсудил инцидент с чеченками в Воронеже с главой региона
6
На Урале возбуждено дело по факту нападения мужчины на беременную жену в роддоме
7
Сбербанк восстановил работу сервиса "Сбербанк-онлайн"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама