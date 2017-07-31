Сборная Москвы по шахматам выиграла Спартакиаду учащихся

ТАСС, 31 июля. Сборная Москвы в составе Стефана Погосяна, Александры Оболенцевой, Семена Ломасова и Полины Шуваловой стала победителем восьмой летней Спартакиады учащихся России. Об этом сообщает пресс-служба соревнований.

В финале москвичи победили команду Татарстана со счетом 3:1. Третье место заняла сборная Санкт-Петербурга.

Соревнования по шахматам в рамках восьмой летней Спартакиады учащихся России проходили в Таганроге.

Спартакиада является комплексным спортивным мероприятием и проводится в целях развития и популяризации спорта в Российской Федерации, а также повышения уровня физической подготовленности и мастерства спортивного резерва России по базовым олимпийским видам спорта, самбо и шахматам. Актуальность национальных комплексных соревнований подчеркнул Владимир Путин на прошедшем в мае 2017 года заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта. Финальные соревнования восьмой летней Спартакиады учащихся России проходят в 11 регионах страны и завершатся 15 августа.