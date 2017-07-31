Шарапова поднялась на 171-е место в рейтинге WTA

ТАСС, 31 июля. Россиянка Мария Шарапова поднялась на две позиции в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована на официальном сайте организации.

Шарапова, которая весной возобновила выступления после 15-месячной дисквалификации за нарушение антидопинговых правил, переместилась с 173-й на 171-ю строчку.

Лучшая из россиянок Светлана Кузнецова сохранила восьмое место в рейтинге.

В первую тройку по-прежнему входят чешка Каролина Плишкова, румынка Симона Халеп и немка Ангелик Кербер. В первой десятке изменений не произошло.

Рейтинг WTA от 31 июля:

1 (1). Каролина Плишкова (Чехия) - 6751 очков

2 (2). Симона Халеп (Румыния) - 5770

3 (3). Ангелик Кербер (Германия) - 5626

4 (4). Гарбинье Мугуруса (Испания) - 4991

5 (5). Элина Свитолина (Украина) - 4935

6 (6). Каролин Возняцки (Дания) - 4860

7 (7). Йоханна Конта (Великобритания) - 4665

8 (8). Светлана Кузнецова (Россия) - 4410

9 (9). Винус Уильямс (США) - 4052

10 (10). Агнешка Радваньская (Польша) - 3940...

17 (19). Елена Веснина (Россия) - 2121

18 (18). Анастасия Павлюченкова (Россия) - 2025...

36 (33). Дарья Касаткина (Россия) - 1331...

58 (59). Екатерина Макарова (Россия) - 1025...

65 (67). Наталья Вихлянцева (Россия) - 933...

82 (84). Евгения Родина (Россия) - 712...

90 (88). Екатерина Александрова (Россия) - 684...

171 (173). Мария Шарапова (Россия) - 310.