Шарапова поднялась на 171-е место в рейтинге WTA

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ТАСС, 31 июля. Россиянка Мария Шарапова поднялась на две позиции в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована на официальном сайте организации.
Шарапова, которая весной возобновила выступления после 15-месячной дисквалификации за нарушение антидопинговых правил, переместилась с 173-й на 171-ю строчку.
Лучшая из россиянок Светлана Кузнецова сохранила восьмое место в рейтинге.
В первую тройку по-прежнему входят чешка Каролина Плишкова, румынка Симона Халеп и немка Ангелик Кербер. В первой десятке изменений не произошло.
Рейтинг WTA от 31 июля:
1 (1). Каролина Плишкова (Чехия) - 6751 очков
2 (2). Симона Халеп (Румыния) - 5770
3 (3). Ангелик Кербер (Германия) - 5626
4 (4). Гарбинье Мугуруса (Испания) - 4991
5 (5). Элина Свитолина (Украина) - 4935
6 (6). Каролин Возняцки (Дания) - 4860
7 (7). Йоханна Конта (Великобритания) - 4665
8 (8). Светлана Кузнецова (Россия) - 4410
9 (9). Винус Уильямс (США) - 4052
10 (10). Агнешка Радваньская (Польша) - 3940...
17 (19). Елена Веснина (Россия) - 2121
18 (18). Анастасия Павлюченкова (Россия) - 2025...
36 (33). Дарья Касаткина (Россия) - 1331...
58 (59). Екатерина Макарова (Россия) - 1025...
65 (67). Наталья Вихлянцева (Россия) - 933...
82 (84). Евгения Родина (Россия) - 712...
90 (88). Екатерина Александрова (Россия) - 684...
171 (173). Мария Шарапова (Россия) - 310.