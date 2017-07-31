Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.07:
$ 59.54
€ 69.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Шарапова поднялась на 171-е место в рейтинге WTA

Спорт
31 июля, 9:28 UTC+3 ТАСС

Лучшая из россиянок Светлана Кузнецова осталась на восьмой строчке

Поделиться
Материал из 1 страницы
Мария Шарапова

Мария Шарапова

© EPA/RONALD WITTEK

ТАСС, 31 июля. Россиянка Мария Шарапова поднялась на две позиции в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована на официальном сайте организации.

Шарапова, которая весной возобновила выступления после 15-месячной дисквалификации за нарушение антидопинговых правил, переместилась с 173-й на 171-ю строчку.

Лучшая из россиянок Светлана Кузнецова сохранила восьмое место в рейтинге.

В первую тройку по-прежнему входят чешка Каролина Плишкова, румынка Симона Халеп и немка Ангелик Кербер. В первой десятке изменений не произошло.

Рейтинг WTA от 31 июля:

1 (1). Каролина Плишкова (Чехия) - 6751 очков

2 (2). Симона Халеп (Румыния) - 5770

3 (3). Ангелик Кербер (Германия) - 5626

4 (4). Гарбинье Мугуруса (Испания) - 4991

5 (5). Элина Свитолина (Украина) - 4935

6 (6). Каролин Возняцки (Дания) - 4860

7 (7). Йоханна Конта (Великобритания) - 4665

8 (8). Светлана Кузнецова (Россия) - 4410

9 (9). Винус Уильямс (США) - 4052

10 (10). Агнешка Радваньская (Польша) - 3940...

17 (19). Елена Веснина (Россия) - 2121

18 (18). Анастасия Павлюченкова (Россия) - 2025...

36 (33). Дарья Касаткина (Россия) - 1331...

58 (59). Екатерина Макарова (Россия) - 1025...

65 (67). Наталья Вихлянцева (Россия) - 933...

82 (84). Евгения Родина (Россия) - 712...

90 (88). Екатерина Александрова (Россия) - 684...

171 (173). Мария Шарапова (Россия) - 310.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
10
"День спорта" в Лужниках прошел при аншлаге
8
Сборная России обыграла команду Белоруссии в матче этапа Евролиги по пляжному футболу
15
Спорткомплекс "Евпатий Коловрат": как в Спасске-Рязанском растят будущих чемпионов
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СК возбудил уголовное дело по факту гибели заключенных в Приморье
2
Путин подписал закон об отмене норм бесплатного провоза багажа
3
Промышленники ФРГ выступили против политизации "Северного потока-2"
4
Politico: советники Трампа готовят санкции против Китая
5
Кадыров обсудил инцидент с чеченками в Воронеже с главой региона
6
На Урале возбуждено дело по факту нападения мужчины на беременную жену в роддоме
7
Сбербанк восстановил работу сервиса "Сбербанк-онлайн"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама