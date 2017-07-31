Кузнецова сохранила 10-е место в чемпионской гонке WTA

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ТАСС, 31 июля. Россиянка Светлана Кузнецова сохранила 10-е место в чемпионской гонке Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которой опубликована на официальном сайте организации.
В первой десятке датчанка Каролин Возняцки поднялась на восьмое место, а Елена Остапенко из Латвии опустилась на седьмую позицию (3362). Лидером гонки по-прежнему является румынка Симона Халеп.
Чемпионская гонка WTA от 31 июля:
1 (1). Симона Халеп (Румыния) - 4020 очков
2 (2). Каролина Плишкова (Чехия) - 3827
3 (3). Гарбинье Мугуруса (Испания) - 3793
4 (4). Винус Уильямс (США) - 3667
5 (5). Элина Свитолина (Украина) - 3570
6 (6). Йоханна Конта (Великобритания) - 3455
7 (8). Каролин Возняцки (Дания) - 3396
8 (7). Елена Остапенко (Латвия) - 3362
9 (9). Кристина Младенович (Франция) - 2837
10 (10). Светлана Кузнецова (Россия) - 2585...
12 (11). Елена Веснина (Россия) - 1725
14 (13). Анастасия Павлюченкова (Россия) - 1707...
33 (33). Дарья Касаткина (Россия) - 1023...
53 (52). Наталья Вихлянцева (Россия) - 740...
54 (53). Екатерина Макарова (Россия) - 739...
66 (60). Екатерина Александрова (Россия) - 611...
73 (72). Евгения Родина (Россия) - 586...
128 (124). Мария Шарапова (Россия) - 310.