Россиянин Щебелин выиграл девятый этап веломарафона Москва - Владивосток

Санкт-Петербург примет чемпионат мира по прыжкам на батуте в 2018 годуСпорт 31 июля, 12:45
Тренерский штаб сборной России по фехтованию не претерпит изменений до ОИ-2020Спорт 31 июля, 12:43
Песков: у Кремля нет сомнений, что ужесточение санкций США против РФ обретет форму законаПолитика 31 июля, 12:31
Французская актриса Жанна Моро скончалась на 90-м году жизниКультура 31 июля, 12:19
Источник: немецкий защитник Бадштубер отказался переходить в "Спартак"Спорт 31 июля, 12:17
Инвестиции РЖД в развитие Северной желдороги в I полугодии составили 6,4 млрд руб.Транспорт 31 июля, 12:16
Макфол: россиянам, возможно, придется месяцами ожидать выдачи виз в СШАМеждународная панорама 31 июля, 12:11
Избирком отказал Ройзману в регистрации кандидатом на выборах свердловского губернатораПолитика 31 июля, 12:03
"Транснефть" в июле выполнила план отгрузки нефти во всех портах кроме НовороссийскаТранспорт 31 июля, 11:56
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 31 июля. Российский велосипедист Алексей Щебелин стал победителем девятого этапа ультрамарафонской шоссейной многодневной гонки Red Bull Trans-Siberian Extreme, который прошел между Красноярском и Иркутском. Он преодолел дистанцию 1045 км за 35 часов 55 минут 45 секунд.
Вторым финишировал бразилец Марсело Флорентино Соарес (36:52.55). Третьим стал немец Пьер Бишофф (37:20.06).
В генеральной классификации продолжает лидировать Щебелин с суммарным временем 161 час 45 минут 13 секунд. На втором месте располагается Бишофф (163:21.59), на третьем - датчанин Петер Сандхольт (164:08.14).
Десятый этап веломногодневки пройдет по маршруту от Иркутска до Улан-Удэ, он стартует во вторник в 07:00 мск, участникам предстоит преодолеть 446 км.
Многодневная велогонка общей протяженностью более 9200 км состоит из 14 этапов, она стартовала 18 июля в Москве и финиширует 10 августа во Владивостоке. Велосипедисты пересекут пять климатических и семь временных зон, более 80 км подъемов и проведут более трех недель в седле.