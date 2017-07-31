Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.08:
$ 60.06
€ 70.46
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Федерация шахмат Калмыкии: Спартакиада учащихся способствует дружбе между регионами

Спорт
31 июля, 11:52 UTC+3 ТАСС

представитель Федерации шахмат Республики Калмыкия и судья международного класса Анатолий Шамаков отметил нехватку квалифицированных тренеров

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 31 июля. Спартакиада учащихся России укрепляет дружбу между регионами. Такое мнение пресс-службе соревнований высказал представитель Федерации шахмат Республики Калмыкия и судья международного класса Анатолий Шамаков.

"Спартакиады нужны для воспитания молодого поколения, - считает Шамаков. - Они помогают развитию индивидуальных способностей детей, для раскрытия их как личностей. Это способствует дружбе между регионами. Участников сплачивает командный дух, прививает им чувство патриотизма в плане поддержки своей команды, своего региона".

Представитель федерации отметил нехватку квалифицированных тренеров по шахматам. "Существует нехватка высококвалифицированных тренеров, потому что практически не ведется работа по поводу подготовки кадров, - сказал Шамаков. - Чтобы их привлечь - необходимо создать условия, поднять престиж и уровень шахматных игр, увеличить заработную плату, как, собственно, и в любой другой деятельности человека. Это нужно понимать и развивать, от этого выиграет все наше общество".

Соревнования по шахматам в рамках восьмой летней Спартакиады учащихся России проходили в Таганроге. Победителем стала сборная Москвы.

Спартакиада является комплексным спортивным мероприятием и проводится в целях развития и популяризации спорта в Российской Федерации, а также повышения уровня физической подготовленности и мастерства спортивного резерва России по базовым олимпийским видам спорта, самбо и шахматам. Актуальность национальных комплексных соревнований подчеркнул Владимир Путин на прошедшем в мае 2017 года заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта. Финальные соревнования восьмой летней Спартакиады учащихся России проходят в 11 регионах страны и завершатся 15 августа.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Летняя Спартакиада
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
10
"День спорта" в Лужниках прошел при аншлаге
8
Сборная России обыграла команду Белоруссии в матче этапа Евролиги по пляжному футболу
15
Спорткомплекс "Евпатий Коловрат": как в Спасске-Рязанском растят будущих чемпионов
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Politico: советники Трампа готовят санкции против Китая
2
В Перми 15-летний подросток зарезал прохожего и ранил еще двух
3
ФАС возбудила дело в отношении "большой четверки" операторов связи
4
Путин подписал закон об отмене норм бесплатного провоза багажа
5
Трамп сожалеет, что во время личной встречи не спросил, поддерживал ли его Путин
6
Строители завершили сборку автодорожной арки Крымского моста
7
Крым и Сочи лидируют в рейтинге российских курортов
Темы дня
Новости партнеров
Реклама