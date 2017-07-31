Федерация шахмат Калмыкии: Спартакиада учащихся способствует дружбе между регионами

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ТАСС, 31 июля. Спартакиада учащихся России укрепляет дружбу между регионами. Такое мнение пресс-службе соревнований высказал представитель Федерации шахмат Республики Калмыкия и судья международного класса Анатолий Шамаков.
"Спартакиады нужны для воспитания молодого поколения, - считает Шамаков. - Они помогают развитию индивидуальных способностей детей, для раскрытия их как личностей. Это способствует дружбе между регионами. Участников сплачивает командный дух, прививает им чувство патриотизма в плане поддержки своей команды, своего региона".
Представитель федерации отметил нехватку квалифицированных тренеров по шахматам. "Существует нехватка высококвалифицированных тренеров, потому что практически не ведется работа по поводу подготовки кадров, - сказал Шамаков. - Чтобы их привлечь - необходимо создать условия, поднять престиж и уровень шахматных игр, увеличить заработную плату, как, собственно, и в любой другой деятельности человека. Это нужно понимать и развивать, от этого выиграет все наше общество".
Соревнования по шахматам в рамках восьмой летней Спартакиады учащихся России проходили в Таганроге. Победителем стала сборная Москвы.
Спартакиада является комплексным спортивным мероприятием и проводится в целях развития и популяризации спорта в Российской Федерации, а также повышения уровня физической подготовленности и мастерства спортивного резерва России по базовым олимпийским видам спорта, самбо и шахматам. Актуальность национальных комплексных соревнований подчеркнул Владимир Путин на прошедшем в мае 2017 года заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта. Финальные соревнования восьмой летней Спартакиады учащихся России проходят в 11 регионах страны и завершатся 15 августа.