Бывший футболист Адамов назначен руководителем детско-юношеских команд "Ростова"

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ТАСС, 31 июля. "Ростов" объявил о назначении бывшего футболиста сборной России Романа Адамова руководителем детско-юношеских команд клуба. Об этом сообщает пресс- служба "Ростова".
"Что-то для себя уже успел подчеркнуть. Считаю, что у нас уже есть несколько ребят, которые в будущем усилят основную команду. Будем работать в этом направлении", - прокомментировал назначение на новую должность 35-летний Адамов.
Адамов выступал за "Ростов" с 2001 по 2004 год и с 2010-го 2012-й, в общей сложности провел за команду 80 матчей, в которых забил 22 гола. За сборную России футболист провел три матча, став обладателем бронзой медали чемпионата Европы 2008 года.
"Ростов" после трех стартовых туров чемпионата России набрал четыре очка и занимает восьмое место в турнирной таблице. 4 августа команда сыграет в гостях с "Анжи".