Еськов обслужит матч третьего раунда квалификации ЛЧ между АПОЭЛом и "Вииторулом"

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ТАСС, 31 июля. Российская бригада судей во главе с Алексеем Еськовым обслужит ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между кипрским АПОЭЛом и румынским "Вииторулом". Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций.
Ассистентами арбитра назначены Дмитрий Мосякин и Игорь Демешко, четвертый судья - Кирилл Левников.
Встреча пройдет 2 августа на Кипре. Первая игра состоялась в Румынии и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля.