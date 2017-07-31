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Еськов обслужит матч третьего раунда квалификации ЛЧ между АПОЭЛом и "Вииторулом"

Спорт
31 июля, 13:38 UTC+3 ТАСС

Встреча состоится на поле кипрской команды 2 августа

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Алексей Еськов

Алексей Еськов

© Вячеслав Евдокимов/"Зенит"

ТАСС, 31 июля. Российская бригада судей во главе с Алексеем Еськовым обслужит ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между кипрским АПОЭЛом и румынским "Вииторулом". Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций.

Ассистентами арбитра назначены Дмитрий Мосякин и Игорь Демешко, четвертый судья - Кирилл Левников.

Встреча пройдет 2 августа на Кипре. Первая игра состоялась в Румынии и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля.

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