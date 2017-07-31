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Тренер: сильные шахматисты были в каждой команде на Спартакиаде

Спорт
31 июля, 16:07 UTC+3 ТАСС

Сборная Москвы по шахматам стала победителем восьмой летней Спартакиады учащихся России, обыграв в финале команду Татарстана со счетом 3:1

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ТАСС, 31 июля. Сильные ребята были во всех сборных по шахматам на восьмой летней Спартакиаде учащихся России. Такое мнение пресс-службе соревнований высказал тренер команды Москвы по шахматам Евгений Елецкий.

"Соперники сильные, особенно лидеры команд, - сказал Елецкий. - В каждой сборной подобрались очень сильные ребята. Хоть Москва и была в роли фаворита, но первый матч, например, мы выиграли с небольшим преимуществом 2,5:1,5".

Сборная Москвы по шахматам стала победителем восьмой летней Спартакиады учащихся России, обыграв в финале команду Татарстана со счетом 3:1. Соревнования проходили в Таганроге.

Елецкий рассказал, что окончательный отбор шахматистов на Спартакиаду прошел после первенства России. "Все ребята готовились каждый в своей спортивной школе, со своим тренером, - пояснил специалист. - С января месяца определился круг тех, кто находится во внимании по подготовке к этой Спартакиаде учащихся. Окончательный отбор прошел после первенства России в апреле, после этого, где- то за месяц до начала соревнований, состоялся двухнедельный тренировочный сбор".

Спартакиада является комплексным спортивным мероприятием и проводится в целях развития и популяризации спорта в Российской Федерации, а также повышения уровня физической подготовленности и мастерства спортивного резерва России по базовым олимпийским видам спорта, самбо и шахматам. Актуальность национальных комплексных соревнований подчеркнул Владимир Путин на прошедшем в мае 2017 года заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта. Финальные соревнования восьмой летней Спартакиады учащихся России проходят в 11 регионах страны и завершатся 15 августа.

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