Рекордсмен мира в беге на 800 м Рудиша пропустит ЧМ по легкой атлетике

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ТАСС, 31 июля. Кенийский легкоатлет Дэвид Рудиша не примет участия в чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне из-за травмы. Об этом спортсмен написал в своем Twitter.
"С сожалением и разочарованием должен сообщить, что вынужден пропустить чемпионат мира в Лондоне из-за надрыва четырехглавой мышцы [бедра]", - говорится в сообщении 28-летнего спортсмена.
Чемпионат мира пройдет в Лондоне с 4 по 13 августа.
Рудиша является двукратным олимпийским чемпионом (2012, 2016) и двукратным чемпионом мира (2011, 2015) в беге на 800 метров. На Олимпийских играх в Лондоне кениец установил мировой рекорд, преодолев эту дистанцию за 1 минуту 40,91 секунды.
Its sad and disappointing to announce my no show in the forthcoming #london2017 WC due to a quad muscle strain. pic.twitter.com/bdM0Zi4QCd— David Rudisha MBS (@rudishadavid) 31 июля 2017 г.