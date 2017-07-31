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Рекордсмен мира в беге на 800 м Рудиша пропустит ЧМ по легкой атлетике

Спорт
31 июля, 18:40 UTC+3 ТАСС

Спортсмен не выступит на турнире из-за травмы бедра

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Давид Рудиша

Давид Рудиша

© AP Photo/David J. Phillip

ТАСС, 31 июля. Кенийский легкоатлет Дэвид Рудиша не примет участия в чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне из-за травмы. Об этом спортсмен написал в своем Twitter.

"С сожалением и разочарованием должен сообщить, что вынужден пропустить чемпионат мира в Лондоне из-за надрыва четырехглавой мышцы [бедра]", - говорится в сообщении 28-летнего спортсмена.

Чемпионат мира пройдет в Лондоне с 4 по 13 августа.

Рудиша является двукратным олимпийским чемпионом (2012, 2016) и двукратным чемпионом мира (2011, 2015) в беге на 800 метров. На Олимпийских играх в Лондоне кениец установил мировой рекорд, преодолев эту дистанцию за 1 минуту 40,91 секунды.

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