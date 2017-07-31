"Нефтехимик" расторг контракт с хоккеистом Первышиным

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ТАСС, 31 июля. Нижнекамский "Нефтехимик" и защитник Андрей Первышин расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Защитник перешел в "Нефтехимик" из новокузнецкого "Металлурга" в декабре 2016 года. В апреле с 32-летним игроком был подписан новый контракт до конца сезона-2017/18.
Первышин является двукратным обладателем Кубка Гагарина и Кубка европейских чемпионов в составе казанского "Ак Барса". За нижнекамский клуб Первышин провел 13 матчей, в которых забросил одну шайбу и сделал две результативные передачи.