Салихамиджич назначен на пост спортивного директора "Баварии"

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ТАСС, 31 июля. Бывший футболист босниец Хасан Салихамиджич занял пост спортивного директора немецкого футбольного клуба "Бавария". Об этом сообщает пресс-служба клуба.
"В качестве футболиста я всегда на сто процентов выкладывался на каждой тренировке, на каждой игре, - сказал Салихамиджич. - Так же будет в моей работе в качестве спортивного директора. Когда пришло предложение, я сразу понял, что это именно то, чем я хочу заниматься".
Контракт с 40-летним боснийцем рассчитан до июня 2020 года.
Салихамиджич является шестикратным чемпионом Германии в составе "Баварии" (1999, 2000, 2001, 2003, 2005, 2006), победителем Лиги чемпионов (2001). В феврале 2017 года босниец стал послом мюнхенского клуба.