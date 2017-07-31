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Салихамиджич назначен на пост спортивного директора "Баварии"

Спорт
31 июля, 19:53 UTC+3 ТАСС

Босниец является шестикратным чемпионом Германии в составе "Баварии" и победителем Лиги чемпионов

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Хасан Салихамиджич

Хасан Салихамиджич

© EPA/PETER STEFFEN

ТАСС, 31 июля. Бывший футболист босниец Хасан Салихамиджич занял пост спортивного директора немецкого футбольного клуба "Бавария". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

"В качестве футболиста я всегда на сто процентов выкладывался на каждой тренировке, на каждой игре, - сказал Салихамиджич. - Так же будет в моей работе в качестве спортивного директора. Когда пришло предложение, я сразу понял, что это именно то, чем я хочу заниматься".

Контракт с 40-летним боснийцем рассчитан до июня 2020 года.

Салихамиджич является шестикратным чемпионом Германии в составе "Баварии" (1999, 2000, 2001, 2003, 2005, 2006), победителем Лиги чемпионов (2001). В феврале 2017 года босниец стал послом мюнхенского клуба.

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