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"Зенит" подписал контракт с аргентинским футболистом Мамманой

Спорт
31 июля, 20:00 UTC+3 ТАСС

Срок соглашения с 21-летним защитником рассчитан на пять лет

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Эмануэль Маммана

Эмануэль Маммана

© EPA/DAVID FERNANDEZ, архив

ТАСС, 31 июля. Футбольный клуб "Зенит" объявил о подписании контракта с аргентинским защитником Эмануэлем Мамманой из французского "Лиона". Об этом сообщает пресс- служба санкт-петербурского клуба.

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Эмануэль Маммана (справа)

СМИ: футболист Маммана перейдет из "Лиона" в "Зенит" за €16 млн

Срок соглашения между 21-летним футболистом и "Зенитом" рассчитан на пять лет.

Маммана стал третьим аргентинцем, перешедшим в "Зенит" в летнее трансферное окно. Ранее команду пополнили 21-летний нападающий Себастьян Дриусси из "Ривер-Плейта" и 23-летний полузащитник Леандро Паредес из итальянской "Ромы".

Маммана является воспитанником аргентинского клуба "Ривер Плейт", в составе которого провел 34 матча и забил два гола. Вместе с аргентинским клубом футболист становился чемпионом Аргентины и обладателем Кубка Либертадорес. В июле 2016 года игрок перешел в "Лион", принял участие в 25 матчах и забил один гол. В активе Мамманы один матч в составе сборной Аргентины.

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