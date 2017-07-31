IAAF считает, что российская легкая атлетика еще не выполнила все условия восстановления

ЛОНДОН, 31 июля. /ТАСС/. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) считает, что российская сторона выполнила не все пункты дорожной карты по восстановлению национальной федерации по легкой атлетике. Об этом говорится в пресс-релизе организации.

В понедельник в Лондоне прошло заседание совета IAAF, на котором был заслушан доклад главы рабочей комиссии организации, которая занимается вопросом восстановления Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Руне Андерсена.

"Рабочая группа считает, что был осуществлен существенный прогресс в направлении достижения ряда условий, установленных советом IAAF, для восстановления членства ВФЛА в организации, но эти условия еще не выполнены в полном объеме. Несколько важных шагов еще предстоит совершить", - говорится в сообщении.

"Наша рабочая группа рекомендовала совету и конгрессу IAAF оставить отстранение в силе", - отметил на пресс-конференции Андерсен. Конгресс организации пройдет 3 августа.

Членство ВФЛА было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования, проведенного комиссией Всемирного антидопингового агентства во главе с Ричардом Паундом. Выступать на международных соревнованиях российские легкоатлеты могут только в качестве нейтральных спортсменов. На стартующий 4 августа чемпионат мира в Лондоне допуск получили 19 российских легкоатлетов.