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IAAF считает, что российская легкая атлетика еще не выполнила все условия восстановления

Спорт
31 июля, 22:13 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 31, июля. /ТАСС

Рабочая группа организации рекомендовала совету и конгрессу IAAF оставить отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики в силе

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Глава комиссии IAAF Руне Андерсен

Глава комиссии IAAF Руне Андерсен

© EPA/LISI NIESNER, архив

ЛОНДОН, 31 июля. /ТАСС/. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) считает, что российская сторона выполнила не все пункты дорожной карты по восстановлению национальной федерации по легкой атлетике. Об этом говорится в пресс-релизе организации.

В понедельник в Лондоне прошло заседание совета IAAF, на котором был заслушан доклад главы рабочей комиссии организации, которая занимается вопросом восстановления Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Руне Андерсена.

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"Рабочая группа считает, что был осуществлен существенный прогресс в направлении достижения ряда условий, установленных советом IAAF, для восстановления членства ВФЛА в организации, но эти условия еще не выполнены в полном объеме. Несколько важных шагов еще предстоит совершить", - говорится в сообщении.

"Наша рабочая группа рекомендовала совету и конгрессу IAAF оставить отстранение в силе", - отметил на пресс-конференции Андерсен. Конгресс организации пройдет 3 августа.

Членство ВФЛА было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования, проведенного комиссией Всемирного антидопингового агентства во главе с Ричардом Паундом. Выступать на международных соревнованиях российские легкоатлеты могут только в качестве нейтральных спортсменов. На стартующий 4 августа чемпионат мира в Лондоне допуск получили 19 российских легкоатлетов.

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