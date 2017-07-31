Самедов: футболисты "Спартака" заслуженно победили "Краснодар" в матче чемпионата России

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МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Футболисты "Спартака" добились заслуженной победы в матче чемпионата России против "Краснодара". Такое мнение в разговоре с журналистами высказал полузащитник красно-белых Александр Самедов.
"Спартак" одержал победу над "Краснодаром" со счетом 2:0 в домашнем матче третьего тура чемпионата России.
"Мы заслуженно победили "Краснодар". Матч получился хороший, играли две команды, которые любят атакующий футбол. Хорошо, что удалось создать много моментов у ворота соперника, хотя нужно было реализовывать. Позволили сопернику чуть больше, чем нужно было, где-то играли не так плотно, как хотелось бы", - сказал Самедов.
"Сейчас чувствую себя нормально, думал, что будет тяжелее, спасибо нашим врачам, которые смогли подготовить меня. Попросил замену за 15 минут до конца. Вернулся ли чемпионский "Спартак"? В прошлых играх мы заслуживали большего, но не смогли победить, движемся дальше", - отметил он.
В следующем туре "Спартак" в гостях сыграет с санкт- петербургским "Зенитом", "Краснодар" на своем поле примет екатеринбургский "Урал". Обе встречи пройдут 6 августа.