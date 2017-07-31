Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.08:
$ 60.06
€ 70.46
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Самедов: футболисты "Спартака" заслуженно победили "Краснодар" в матче чемпионата России

Спорт
31 июля, 22:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, июля. /ТАСС

Красно-белые одержали победу над соперником со счетом 2:0 в домашнем матче третьего тура чемпионата России

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Футболисты "Спартака" добились заслуженной победы в матче чемпионата России против "Краснодара". Такое мнение в разговоре с журналистами высказал полузащитник красно-белых Александр Самедов.

"Спартак" одержал победу над "Краснодаром" со счетом 2:0 в домашнем матче третьего тура чемпионата России.

"Мы заслуженно победили "Краснодар". Матч получился хороший, играли две команды, которые любят атакующий футбол. Хорошо, что удалось создать много моментов у ворота соперника, хотя нужно было реализовывать. Позволили сопернику чуть больше, чем нужно было, где-то играли не так плотно, как хотелось бы", - сказал Самедов.

"Сейчас чувствую себя нормально, думал, что будет тяжелее, спасибо нашим врачам, которые смогли подготовить меня. Попросил замену за 15 минут до конца. Вернулся ли чемпионский "Спартак"? В прошлых играх мы заслуживали большего, но не смогли победить, движемся дальше", - отметил он.

В следующем туре "Спартак" в гостях сыграет с санкт- петербургским "Зенитом", "Краснодар" на своем поле примет екатеринбургский "Урал". Обе встречи пройдут 6 августа.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
10
"День спорта" в Лужниках прошел при аншлаге
8
Сборная России обыграла команду Белоруссии в матче этапа Евролиги по пляжному футболу
15
Спорткомплекс "Евпатий Коловрат": как в Спасске-Рязанском растят будущих чемпионов
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
США ввели санкции против Мадуро
2
На Украине решили сдать в аренду часть сооружений Чернобыльской АЭС
3
Министерство окружающей среды Польши заявило о необходимости вырубки Беловежской пущи
4
Трамп уволил Скарамуччи
5
Американские ученые решили проблему протекших труб
6
Путин подписал закон об отмене норм бесплатного провоза багажа
7
"Известия": глава ЛНР допустил возвращение республики в состав Украины
Темы дня
Новости партнеров
Реклама