Московский "Спартак" стартует на хоккейном турнире в Нижнем Новгороде

ТАСС, 1 августа. Традиционный хоккейный турнир на Кубок губернатора Нижегородской области стартует во вторник с участием шести команд. Пять из них представляют Континентальную хоккейную лигу (КХЛ) - на нижегородский лед выйдут местное "Торпедо", казанский "Ак Барс", "Салават Юлаев" из Уфы, "Автомобилист" из Екатеринбурга и столичный "Спартак".

Шестым участником турнира в Нижнем Новгороде станет новокузнецкий "Металлург", который после окончания прошлого сезона был лишен статуса клуба КХЛ. В течение недели команды проведут между собой однокруговой турнир, который и определит обладателя главного приза.

Команды из Казани, Уфы и Нижнего Новгорода в предстоящем сезоне будут претендентами на выход в полуфинал Кубка Гагарина, причем выступающие в Восточной конференции "Ак Барс" и "Салават Юлаев" способны замахнуться на большее. Особенно уфимцы, которые неудачно провели прошлый сезон, под руководством Игоря Захаркина заняв лишь 14-е место. "Салават Юлаев" возглавил именитый финский специалист Эркка Вестерлунд, а состав башкирского клуба заметно усилился, хотя команду и покинул молодой лидер Кирилл Капризов, перебравшийся в ЦСКА.

С большими надеждами ждут новый сезон и в "Спартаке", который возглавил бывший форвард команды Вадим Епанчинцев. Среди новичков красно-белых - вице-чемпион мира 2014 года финский защитник Вилле Лаюнен, известный форвард Станислав Чистов и канадский форвард Бен Максвелл.

Кубок губернатора Нижегородской области разыгрывается с 2009 года, четырежды трофей доставался хозяевам из "Торпедо" (в том числе и в прошлом году). По разу титул выиграли "Спартак", "Салават Юлаев" и "Ак Барс". В 1992-2001 годах в Нижнем Новгороде проходил турнир на призы Горьковского автозавода (ГАЗ).

Регулярный сезон Континентальной хоккейной лиги в нынешнем году стартует 21 августа.