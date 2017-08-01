Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.08:
$ 60.06
€ 70.46
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Крапоткин выиграл Спартакиаду в прыжках на батуте в дисциплине академическая дорожка

Спорт
1 августа, 8:22 UTC+3 ТАСС

Второе место занял представитель Краснодарского края Илья Руденко, третье - Александр Осминин из Тверской области

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 1 августа. Представитель Республики Татарстан Максим Крапоткин стал победителем восьмой летней Спартакиады учащихся России в прыжках на батуте в дисциплине академическая дорожка. Об этом сообщает пресс- служба соревнований.

Крапоткин заработал 68,100 балла. Второе место занял представитель Краснодарского края Илья Руденко (65,200). Третьим стал Александр Осминин из Тверской области (62,700).

Соревнования по прыжкам на батуте в рамках восьмой летней Спартакиады учащихся России проходили в Краснодаре.

Спартакиада является комплексным спортивным мероприятием и проводится в целях развития и популяризации спорта в Российской Федерации, а также повышения уровня физической подготовленности и мастерства спортивного резерва России по базовым олимпийским видам спорта, самбо и шахматам. Актуальность национальных комплексных соревнований подчеркнул Владимир Путин на прошедшем в мае 2017 года заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта. Финальные соревнования восьмой летней Спартакиады учащихся России проходят в 11 регионах страны и завершатся 15 августа.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Летняя Спартакиада
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
10
"День спорта" в Лужниках прошел при аншлаге
8
Сборная России обыграла команду Белоруссии в матче этапа Евролиги по пляжному футболу
15
Спорткомплекс "Евпатий Коловрат": как в Спасске-Рязанском растят будущих чемпионов
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Работающие пенсионеры получат прибавку с 1 августа
2
Джон Маккейн не удивлен высылкой дипломатов США из России
3
Американская контрразведка считает, что закрытие в США двух объектов нанесло урон РФ
4
МИД РФ поддержал подвергшегося критике украинского летчика Акопова
5
Министерство окружающей среды Польши заявило о необходимости вырубки Беловежской пущи
6
Промышленники ФРГ выступили против политизации "Северного потока-2"
7
Кадровые войны: Скарамуччи уволен через 10 дней после назначения
Темы дня
Новости партнеров
Реклама