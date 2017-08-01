Крапоткин выиграл Спартакиаду в прыжках на батуте в дисциплине академическая дорожка

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ТАСС, 1 августа. Представитель Республики Татарстан Максим Крапоткин стал победителем восьмой летней Спартакиады учащихся России в прыжках на батуте в дисциплине академическая дорожка. Об этом сообщает пресс- служба соревнований.
Крапоткин заработал 68,100 балла. Второе место занял представитель Краснодарского края Илья Руденко (65,200). Третьим стал Александр Осминин из Тверской области (62,700).
Соревнования по прыжкам на батуте в рамках восьмой летней Спартакиады учащихся России проходили в Краснодаре.
Спартакиада является комплексным спортивным мероприятием и проводится в целях развития и популяризации спорта в Российской Федерации, а также повышения уровня физической подготовленности и мастерства спортивного резерва России по базовым олимпийским видам спорта, самбо и шахматам. Актуальность национальных комплексных соревнований подчеркнул Владимир Путин на прошедшем в мае 2017 года заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта. Финальные соревнования восьмой летней Спартакиады учащихся России проходят в 11 регионах страны и завершатся 15 августа.