Шарапова была рада сыграть в США после долгого перерыва

Щебелин: преимущество в 1,5 часа на велогонке Москва - Владивосток ничего не значитСпорт 1 августа, 9:59
Благоустройство Бульварного кольца Москвы завершат к середине августаМосква 1 августа, 9:45
МИД ФРГ: ЕС будет защищаться от политики США, проводимой под предлогом санкцийМеждународная панорама 1 августа, 9:44
Паромы на Байкале перевели на круглосуточный режим из-за скопления туристовСибирь 1 августа, 9:34
Детский фестиваль "Солоны" пройдет в КарелииСоциальная ответственность 1 августа, 9:00
Площадь пожаров в Югре уменьшилась за сутки почти на 3 тыс. гаНовости Урала 1 августа, 8:58
Изображение леопарда украсит Владивосток в рамках международного арт-проектаОбщество 1 августа, 8:44
Шарапова была рада сыграть в США после долгого перерываСпорт 1 августа, 8:41
В Красноярском крае в борьбе с шелкопрядом обработают 370 тыс. га лесаСибирь 1 августа, 7:27
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 1 августа. Россиянка Мария Шарапова призналась, что была рада провести матч на турнире в США после долгого перерыва. Слова теннисистки приводит пресс-служба Женской теннисной ассоциации (WTA).
Ранее Шарапова обыграла американку Дженнифер Брэйди со счетом 6:1, 4:6, 6:0 в матче первого круга турнира WTA в американском Стэнфорде (призовой фонд - $710 900). Для россиянки эта встреча стала первой в США в рамках турнира WTA с 2015 года.
"Я просто хочу всех обнять. Спасибо, что вы были здесь со мной. Это мой первый матч в США за долгое время. Я чувствую здесь себя как дома", - сказала Шарапова после игры.
30-летняя россиянка, получившая от организаторов специальное приглашение (wild card), во втором круге встретится с украинкой Лесей Цуренко, "посеянной" на турнире под седьмым номером.
Шарапова, которая весной возобновила выступления после 15-месячной дисквалификации за нарушение антидопинговых правил, в мае получила травму на турнире в Риме и в итоге была вынуждена пропустить 2,5 месяца. В 2017 году россиянка также приняла участие в турнирах в Штутгарте и Мадриде. В рейтинге WTA она занимает 171-е место.