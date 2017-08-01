Шарапова была рада сыграть в США после долгого перерыва

ТАСС, 1 августа. Россиянка Мария Шарапова призналась, что была рада провести матч на турнире в США после долгого перерыва. Слова теннисистки приводит пресс-служба Женской теннисной ассоциации (WTA).

Ранее Шарапова обыграла американку Дженнифер Брэйди со счетом 6:1, 4:6, 6:0 в матче первого круга турнира WTA в американском Стэнфорде (призовой фонд - $710 900). Для россиянки эта встреча стала первой в США в рамках турнира WTA с 2015 года.

"Я просто хочу всех обнять. Спасибо, что вы были здесь со мной. Это мой первый матч в США за долгое время. Я чувствую здесь себя как дома", - сказала Шарапова после игры.

30-летняя россиянка, получившая от организаторов специальное приглашение (wild card), во втором круге встретится с украинкой Лесей Цуренко, "посеянной" на турнире под седьмым номером.

Шарапова, которая весной возобновила выступления после 15-месячной дисквалификации за нарушение антидопинговых правил, в мае получила травму на турнире в Риме и в итоге была вынуждена пропустить 2,5 месяца. В 2017 году россиянка также приняла участие в турнирах в Штутгарте и Мадриде. В рейтинге WTA она занимает 171-е место.