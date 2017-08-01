Цицарев выиграл Спартакиаду в прыжках на батуте в дисциплине двойной мини-трамп

ТАСС, 1 августа. Представитель Иркутской области Антон Цицарев стал победителем восьмой летней Спартакиады учащихся России в прыжках на батуте в дисциплине двойной мини-трамп. Об этом сообщает пресс-служба соревнований.

Цицарев заработал 72,200 балла. Второе место занял белгородский спортсмен Михаил Юрьев (70,100). Третьим стал Владислав Сакиркин (67,900).

Соревнования по прыжкам на батуте в рамках восьмой летней Спартакиады учащихся России проходили в Краснодаре.

Спартакиада является комплексным спортивным мероприятием и проводится в целях развития и популяризации спорта в Российской Федерации, а также повышения уровня физической подготовленности и мастерства спортивного резерва России по базовым олимпийским видам спорта, самбо и шахматам. Актуальность национальных комплексных соревнований подчеркнул Владимир Путин на прошедшем в мае 2017 года заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта. Финальные соревнования восьмой летней Спартакиады учащихся России проходят в 11 регионах страны и завершатся 15 августа.