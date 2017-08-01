Ошибки соперников придали уверенности победителю Спартакиады в прыжках на батуте Логину

ТАСС, 1 августа. Победитель восьмой летней Спартакиады учащихся России в прыжках на батуте в индивидуальных прыжках Дмитрий Логин считает, что ошибки соперников придали ему уверенности. Такое мнение московский спортсмен высказал пресс-службе соревнований.

"В краснодарской команде из юношей почти все упали, и эти ошибки соперников, в какой-то степени, придали уверенности, - сказал Логин. - А вообще, перед прыжками я ухожу в себя, ничего не вижу и не слышу, только жду своего подхода. В последнее время я падал и ничего не выигрывал. Да, сегодня было трудно, но я смог победить, для меня эта победа очень много значит".

Соревнования по прыжкам на батуте в рамках восьмой летней Спартакиады учащихся России проходили в Краснодаре.

Спартакиада является комплексным спортивным мероприятием и проводится в целях развития и популяризации спорта в Российской Федерации, а также повышения уровня физической подготовленности и мастерства спортивного резерва России по базовым олимпийским видам спорта, самбо и шахматам. Актуальность национальных комплексных соревнований подчеркнул Владимир Путин на прошедшем в мае 2017 года заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта. Финальные соревнования восьмой летней Спартакиады учащихся России проходят в 11 регионах страны и завершатся 15 августа.