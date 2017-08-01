Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.08:
$ 59.85
€ 70.73
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Пловчиха Ефимова рассматривает этапы КМ в Токио как подготовку к Играм-2020

Спорт
1 августа, 16:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, августа. /ТАСС

Этап Кубка мира в Токио пройдет 14-15 ноября

Поделиться
Материал из 1 страницы
Юлия Ефимова

Юлия Ефимова

© AP Photo/Michael Sohn

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Пятикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова рассматривает участие в предстоящих этапах Кубка мира в Токио как часть подготовки к Олимпийским играм 2020 года. Об этом Ефимова рассказала журналистам.

"Я специально выбрала только этот этап, в Токио, - рассказала Ефимова. - Думаю, мы можем провести сбор перед этим этапом с нашей командой "Ефимова тим" во Владивостоке, или же в самом Токио. Впереди еще три года, и за это время на этапах можно как следует посмотреть, где лучше готовиться, где хорошая еда, где хорошая гостиница. Чтобы не готовиться каждый раз перед Играм на "Озере Круглом" (Олимпийская база сборных России - прим. ТАСС), а ехать четко зная, что нам надо".

Этап Кубка мира в Токио пройдет 14-15 ноября.

Ефимова является трехкратным призером Олимпийских игр.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
10
"День спорта" в Лужниках прошел при аншлаге
8
Сборная России обыграла команду Белоруссии в матче этапа Евролиги по пляжному футболу
15
Спорткомплекс "Евпатий Коловрат": как в Спасске-Рязанском растят будущих чемпионов
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Убивали они без разбора": дело банды GTA
2
Роспотребнадзор рекомендует мыть арбузы с мылом
3
Трое членов банды GTA ликвидированы после стрельбы в Мособлсуде
4
Минздрав планирует за два года сократить дефицит врачей и медперсонала
5
На Украине проданы два российских танкера, арестованных в 2016 году
6
Работающие пенсионеры получат прибавку с 1 августа
7
Гончаренко: график позволяет ЦСКА не ротировать состав в матче с АЕКом
Темы дня
Новости партнеров
Реклама