Пловчиха Ефимова рассматривает этапы КМ в Токио как подготовку к Играм-2020

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Пятикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова рассматривает участие в предстоящих этапах Кубка мира в Токио как часть подготовки к Олимпийским играм 2020 года. Об этом Ефимова рассказала журналистам.

"Я специально выбрала только этот этап, в Токио, - рассказала Ефимова. - Думаю, мы можем провести сбор перед этим этапом с нашей командой "Ефимова тим" во Владивостоке, или же в самом Токио. Впереди еще три года, и за это время на этапах можно как следует посмотреть, где лучше готовиться, где хорошая еда, где хорошая гостиница. Чтобы не готовиться каждый раз перед Играм на "Озере Круглом" (Олимпийская база сборных России - прим. ТАСС), а ехать четко зная, что нам надо".

Этап Кубка мира в Токио пройдет 14-15 ноября.

Ефимова является трехкратным призером Олимпийских игр.