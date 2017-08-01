Австрийский дзюдоист Зайзенбахер арестован в Киеве по обвинению в совращении малолетних

ВЕНА, 1 августа. /ТАСС/. Украинская полиция задержала в Киеве двукратного олимпийского чемпиона по дзюдо австрийца Петера Зайзенбахера, который обвиняется в Австрии в совершении преступлений сексуального характера в отношении нескольких несовершеннолетних девочек. Об этом во вторник сообщило австрийское агентство печати АPА.

Как отметили в Земельном суде Вены, Зайзенбахер после объявления его в международный розыск укрылся в своей квартире в украинской столице. Вычислить его удалось по телефонным звонкам в Австрию. При этом австрийские власти уже направили все необходимые документы украинским властям для организации экстрадиции задержанного. Новая дата слушаний его дела в суде будет определена после передачи Зайзенбахера полиции Австрии.

В начале октября прошлого года прокуратура Вены предъявила обвинение бывшему спортсмену по результатам трехлетнего расследования, начатого на основании заявления одной из его жертв. 57-летний австриец обвиняется в изнасиловании двух девочек в конце 1990-х - начале 2000-х годов, когда Зайзенбахер работал в одном из венских спортивных клубов.

16 января этого года Земельный суд Вены по уголовным делам выдал ордер на арест Петера Зайзенбахера, потому что 19 декабря прошлого года он не явился в суд на слушания по своему делу.

В течение спортивной карьеры австриец завоевал золотые медали в весовой категории до 86 кг на Олимпиаде-1984 в Лос-Анджелесе и на Играх-1988 в Сеуле, став первым дзюдоистом в истории, сумевшим победить на двух Олимпиадах подряд. С 2010 по 2012 год Зайзенбахер тренировал сборную Грузии. Под его руководством грузинский спортсмен Лаша Шавдатуашвили завоевал золото Игр-2012 в Лондоне. Затем он работал со сборной Азербайджана.