Москаленко увидел на Спартакиаде нескольких потенциальных батутистов сборной России

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ТАСС, 1 августа. Первый олимпийский чемпион в прыжках на батуте, пятикратный чемпион мира Александр Москаленко считает, что некоторые из участников восьмой летней Спартакиады учащихся имеют хорошие шансы попасть в будущем в сборную России. Слова Москаленко передает пресс-служба соревнований.
"Я четко вижу несколько ярких "звездочек", которых мы обязаны сохранить и вывести на предолимпийскую орбиту для того, чтобы потом, в будущем, они стали теми олимпийцами, которые заменят нынешний старший состав, - сказал Москаленко. - Меня радует то, что те самые яркие "звездочки" появляются в разных регионах нашей страны, а не только в Краснодарском крае. Каждый спортсмен, который является членом национальной сборной, тренируясь у себя дома, в своем городе, подтягивает тот резерв, ту молодежь, которая за ним смотрит, к нему стремится, и этот пример позволяет расти всем остальным. Создается та здоровая конкуренция, из которой, мы надеемся, вырастут великие спортсмены".
Соревнования по прыжкам на батуте в рамках восьмой летней Спартакиады учащихся России проходили в Краснодаре.
Спартакиада является комплексным спортивным мероприятием и проводится в целях развития и популяризации спорта в Российской Федерации, а также повышения уровня физической подготовленности и мастерства спортивного резерва России по базовым олимпийским видам спорта, самбо и шахматам. Актуальность национальных комплексных соревнований подчеркнул Владимир Путин на прошедшем в мае 2017 года заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта. Финальные соревнования восьмой летней Спартакиады учащихся России проходят в 11 регионах страны и завершатся 15 августа.