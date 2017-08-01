Член исполкома федерации прыжков на батуте: Спартакиаду не следует проводить летом

ТАСС, 1 августа. Спартакиада учащихся России должна проводиться либо в апреле, либо в сентябре. Такое мнение пресс-службе соревнований высказал член исполкома Федерации прыжков на батуте России и тренер команды Оренбургской области Илдус Фаизов.

"Мы все должны быть летом в отпусках, а мы работаем здесь, да к тому же пол-лета готовились к Спартакиаде, - сказал Фаизов - Мое мнение, Спартакиаду нужно проводить либо перед окончанием учебного года - в апреле, или, наоборот, в сентябре. Чтобы было видно, что это Спартакиада учащихся. Ведь дети не успевают отдохнуть между своим графиком соревнований, и им очень тяжело".

Член исполкома федерации отметил, что у прыжков на батуте есть проблемы с популяризацией. "Что-то не ладится у нас с популяризацией вида спорта, прыжки на батуте - это зрелищный вид спорта, - считает Фаизов. - Мы, наверное, затянутостью соревнований отталкиваем зрителя от себя, мы же с утра до вечера здесь, все одно и то же - кажется для обывателя, ведь мало кто разбирается в тонкостях. Я бы здесь на арене показывал в замедленном действии на экранах какие-то прыжки, а в перерывах неплохо, чтобы выступали чирлидеры, не надо загонять людей на трибуны, надо делать шоу и этим привлекать болельщика".

Соревнования по прыжкам на батуте в рамках восьмой летней Спартакиады учащихся России проходили в Краснодаре.

Спартакиада является комплексным спортивным мероприятием и проводится в целях развития и популяризации спорта в Российской Федерации, а также повышения уровня физической подготовленности и мастерства спортивного резерва России по базовым олимпийским видам спорта, самбо и шахматам. Актуальность национальных комплексных соревнований подчеркнул Владимир Путин на прошедшем в мае 2017 года заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта. Финальные соревнования восьмой летней Спартакиады учащихся России проходят в 11 регионах страны и завершатся 15 августа.