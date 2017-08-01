Член исполкома федерации прыжков на батуте: Спартакиаду не следует проводить летом

"Ливерпуль" разгромил "Баварию" в матче предсезонного турнираСпорт 1 августа, 23:30
Джоан Роулинг извинилась за критику в адрес ТрампаОбщество 1 августа, 23:21
Белый дом прокомментировал слова сенатора Грэма о готовности Трампа воевать с КНДРМеждународная панорама 1 августа, 23:06
Безруков: распределение президентских грантов регионам говорит о прозрачности оценкиОбщество 1 августа, 22:58
Судья: финал Спартакиады в прыжках на батуте стал борьбой нервовСпорт 1 августа, 22:48
Украина готовит иск к РФ из-за ограничений судоходства в Керченском проливеМеждународная панорама 1 августа, 22:32
СМИ: экспорт украинского сала в 2016 году рухнул на 98%Экономика и бизнес 1 августа, 22:22
СМИ: ЕВС внес поправки в регламент "Евровидения" после ситуации с СамойловойКультура 1 августа, 21:58
Тиллерсон планирует встретиться с Лавровым в Маниле в конце неделиМеждународная панорама 1 августа, 21:51
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 1 августа. Спартакиада учащихся России должна проводиться либо в апреле, либо в сентябре. Такое мнение пресс-службе соревнований высказал член исполкома Федерации прыжков на батуте России и тренер команды Оренбургской области Илдус Фаизов.
"Мы все должны быть летом в отпусках, а мы работаем здесь, да к тому же пол-лета готовились к Спартакиаде, - сказал Фаизов - Мое мнение, Спартакиаду нужно проводить либо перед окончанием учебного года - в апреле, или, наоборот, в сентябре. Чтобы было видно, что это Спартакиада учащихся. Ведь дети не успевают отдохнуть между своим графиком соревнований, и им очень тяжело".
Член исполкома федерации отметил, что у прыжков на батуте есть проблемы с популяризацией. "Что-то не ладится у нас с популяризацией вида спорта, прыжки на батуте - это зрелищный вид спорта, - считает Фаизов. - Мы, наверное, затянутостью соревнований отталкиваем зрителя от себя, мы же с утра до вечера здесь, все одно и то же - кажется для обывателя, ведь мало кто разбирается в тонкостях. Я бы здесь на арене показывал в замедленном действии на экранах какие-то прыжки, а в перерывах неплохо, чтобы выступали чирлидеры, не надо загонять людей на трибуны, надо делать шоу и этим привлекать болельщика".
Соревнования по прыжкам на батуте в рамках восьмой летней Спартакиады учащихся России проходили в Краснодаре.
Спартакиада является комплексным спортивным мероприятием и проводится в целях развития и популяризации спорта в Российской Федерации, а также повышения уровня физической подготовленности и мастерства спортивного резерва России по базовым олимпийским видам спорта, самбо и шахматам. Актуальность национальных комплексных соревнований подчеркнул Владимир Путин на прошедшем в мае 2017 года заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта. Финальные соревнования восьмой летней Спартакиады учащихся России проходят в 11 регионах страны и завершатся 15 августа.